Mark Pederson: Målet har ikke ændret sig

- Det har vist, hvor vigtigt det er at kunne holde dampen oppe i 60 minutter, og det har været vores fokus på det seneste. Det gælder om at kunne holde momentum og også at kunne skifte momentum. Hvis du har haft et dårligt skift, så er du nødt til bare at lære af det, ændre det og lægge det bag dig.

- Generelt har der været en del mere negativt end positivt at sige om vores sæson indtil nu. Hvis vi skal finde det positive, så synes jeg, at vores spil fem mod fem har været stærkt. Jeg synes også, at vores undertals- og overtalsspil er blevet bedre i de seneste par kampe. Det er nogle meget kritiske områder, og det er vigtigt, for det kan komme til at gøre en stor forskel i sæsonen.

Fire stærke kæder

I har nu spillet mod alle hold to eller tre gange. Hvordan ser du holdets styrke i forhold til de andre hold i ligaen?

- Generelt ser jeg vores styrke i fem mod fem-spillet. Når vi har alle mand spilleklar, så synes jeg, at vi har fire kæder, som kan udfordre og matche alle hold i ligaen. Vi har fået nye spillere ind i form af Brett Bellemore og Brady Austin, og de er stadig ved at tilpasse sig, men de vil gøre holdet mere solidt og give mere sikkerhed, og så har vi også to gode målmænd, som kan give os muligheden for at nå langt. Jeg synes, at vi har et meget balanceret hold.

Hvad er dit mål for sæsonen og har det ændret sig siden begyndelsen?

- Jeg tror ikke, og der bør heller ikke være et hold i ligaen, som ikke har et mål om at komme til at spille finaleserien, og det har ikke ændret sig for os, selvom vi har startet sæsonen i den svagere halvdel. Det handler om processen for at komme derhen, og vores hold er begyndt at spille bedre ishockey, og holdet skal blive ved med at vokse for at give os den bedste chance.