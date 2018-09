EfB kan med en sejr i Vejle fredag aften bytte den nuværende femteplads ud med en tredjeplads i superligaen.

Vejle Boldklub har ikke vundet siden sæsonpremieren mod Hobro, men alligevel formået at skrabe otte point sammen i form af fem uafgjorte kampe.

Klokken 19.00 mødes de to hold i superligaens tiende spillerunde på Vejle Stadion. JydskeVestkysten sidder klar fra start og sørger for, at du kan følge kampen minut for minut herunder.