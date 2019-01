Normalt plejer tingene at spidse til i januar med mange kampe og et slutspil lige om hjørnet. Hos Esbjerg Energy bliver det derfor en atypisk januar med kun fem kampe, hvor eksempelvis Rungsted potentielt har ni.

- Det er en udfordring med sådan et kampprogram. På den måde bliver hver eneste kamp endnu mere vigtig, og derfor bliver hver eneste træning også endnu mere vigtig, så vores special teams (over- og undertalsspil, red.) og andre dele af spillet bliver endnu bedre. Vi må se på det positive, siger Mark Pederson.

For Mark Pederson er det dog også en lidt speciel situation at stå i, at januar bliver så anderledes end normalt.

- Det giver os noget tid, som vi måske har savnet i fitnesslokalet. Vi har haft en travl december og været lidt smalle på grund af U20 VM og et par skader, så det er en god mulighed for at drengene kan få noget styrke tilbage og få lavet noget andet ekstratræning, fortæller Mark Pederson.

En skarp kontrast til hvor vigtig januar er i forhold til at sikre sig den bedst mulige position, inden slutspillet begynder og i forhold til hvor mange kampe, der normalt er i januar. Topholdet Rungsted eksempelvis har potentielt ni kampe, hvis holdet spiller sig i finalen til Final 4. Der er Energy ikke kvalificeret til, og det er en af forklaringerne på Energys rolige måned, ligesom at Energy også skulle have mødt konkursramte Hvidovre.

"En toptest"

Tirsdag skal kamp to ud af fem i januar spilles, og her kommer topholdet Rungsted Seier Capital forbi Gl. Vardevej.

- Det bliver en toptest for os. Rungsted er øverst i stillingen og er et rigtig godt hold. Vi spillede rigtig godt mod dem sidst, men de dominerede os i powerplay, og der er vi selvfølgelig nødt til at gøre et bedre job og holde os ude af udvisningsboksen, siger Mark Pederson.

Mark Pederson vil dog ikke gå så langt som at kalde det for en rigtig styrkeprøve af, om Esbjerg Energy er tilbage på sporet i forhold til at gå langt i slutspillet.

- For vores egen skyld er vi nødt til at kigge på hver eneste kamp som den vigtigste. Men det er helt sikkert en kamp, som vi gerne vil være godt forberedte til, som vi prioriterer, og hvor vi vil vise noget desperation for at få sejren, siger han.