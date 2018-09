Esbjerg Energy fik en skidt start på sæsonen, da man tabte 2-3 hjemme til Herlev Eagles efter overtid. For tirsdagens modstander Hvidovre Ishockey Fighters gik det dog langt værre.

Optakt: Alle kan få en dårlig sæsonstart. Mange ting kan gå galt, og meget mangler endnu finpudsning. For Hvidovre Ishockey Fighters var det omtrent alt, der gik galt, da holdet fredag aften mødte Rungsted på udebane i sæsonåbneren. Hele 8-1 tabte Hvidovre.

Det sætter trods alt tingene lidt i perspektiv for Esbjerg Energy, der tabte 2-3 hjemme efter overtid mod Herlev Eagles. Det kunne være meget værre, og holdet var ikke så langt fra sejren, selvom nederlaget i sidste ende nok var fortjent.

Specielt powerplayspillet haltede i kampen mod Herlev, og det skal forbedres til Hvidovre-kampen tirsdag, og det bør der også være gode muligheder for, da Hvidovre lukkede fire powerplaymål ind i kampen mod Rungsted.

Under alle omstændigheder er det en kamp, som Esbjerg Energy skal vinde mod et hold, der er tippet til at få en svær sæson, ligesom ens egne ambitioner kræver en sejr.

Alle kan få en dårlig sæsonstart, men det er, hvad der sker efter, som definerer et hold. Det skal Energy vise tirsdag aften.