Mark Pederson håber at gøre midlertidig hjemmebane til en fordel. En enkelt spiller spurgte ekstra ind til forholdene, inden han skrev under, mens en anden tager en længere karantæne med sig i sit comeback i Esbjerg Energy.

Midt under interviewet bliver vi forstyrret af en ung mand iført sikkerhedshjelm og arbejdstøj. Om vi lige kan forlade bygningen, fordi de er ved at løfte en stålkonstruktion hen over klubhuset. - Hvis vi taber den, er der ikke meget af klubhuset tilbage, som han forklarer uden så i øvrigt at komme nærmere ind på, om hans gule hovedbeklædning vil gøre den store forskel, hvis uheldet er ude. Mark Pederson tager afbrydelsen med ro og et lille smil. Han er vant til det. Han er blevet vant til det. At arbejde midt i en byggeplads. Mens Esbjerg Energy-træneren forsøger at forberede sit hold til den kommende sæson, bliver der arbejdet hårdt på at gøre den kommende hjemmebane klar.

Udeholdene får det svært Omkring 1. februar bliver der budt inden for i en ny og moderniseret udgave af Granly Hockey Arena - indtil da må det tidligere mesterhold finde sig i langt mindre imponerende rammer. Træningshallen bliver hjemmebane for Esbjerg Energy i grundspillet, og det er naturligvis et åbent spørgsmål, hvor det vil påvirke de sportslige resultater. Om det overhovedet vil påvirke de sportslige resultater. - Vi har stadig vores vante omklædningsrum, det betyder meget, og så synes jeg faktisk, at de ansvarlige herude har gjort et fint stykke arbejde med at gøre vores nye hjemmebane så god som mulig. Vi har spillet der fire gange i forberedelsen, og jeg tænker, at det måske bliver sværere for udeholdene at vænne sig til at spille i den hal, mener Mark Pederson og nævner samtidig muligheden for at melde udsolgt til en grundspilskamp som en fordel - det har Esbjerg Energy ikke sådan rigtigt været i nærheden af i Granly Hockey Arena. - Vi har ikke prøvet det endnu i træningskampene, men det er ikke spørgsmål om, hvis der bliver udsolgt, men om når. Det kan give god larm, og det kan hjælpe os, mener og håber Mark Pederson.

Derlago har karantæne Han kan glæde sig over, at de trods alt forringede forhold på egen is i grundspillet ikke har betydet noget for sammensætningen af truppen. Ingen spiller har afvist Esbjerg Energy, fordi han ikke gad spille i en træningshal, men Mark Pederson fortæller dog, at Max French - en ny canadisk forward - og hans agent lige spurgte ind til forholdene en ekstra gang. Men han skrev under, og det samme har fire andre nye udlændinge gjort - og så Mark Derlago. Den canadiske forward, der i sæsonen 2014/2015 udgjorde en frygtindgydende angrebsduo sammen med Darren Clarke, er tilbage i Esbjerg. Selv om han tager fem spilledages karantæne med, som han ragede til sig i den femte finale i Vojens for godt tre år siden, var Mark Pederson ikke i tvivl, da muligheden bød sig. - Karantænen betyder ingen ting for mig, og jeg forholder mig ikke til, om han burde have afsonet den tidligere i en anden liga. Det kan vi ikke bruge til noget. I de sidste træningskampe har vi spillet uden Mark i power play og ladet ham spille i fjerdekæden, så vi lige kunne mærke, hvordan det vil være at spille uden ham, men han komme hurtigt tilbage, og han er stadig en klassespiller, siger Mark Pederson.