Finsk forward er fortid i Esbjerg Energy

Artiklen er opdateret med kommentar fra Esbjerg Energy.

Klubskifte: Esbjerg Energy må på udkig efter en ny forward, efter at Eetu-Ville Arkiomaa har forladt klubben til fordel for Østrig.

Det skriver den 25-årige finnes nye klub, EHC Alge Elastic Lustenau, på sin hjemmeside.

- Den 25-årige finne, som styrkede holdets offensiv i slutningen af sidste sæson, blev hurtigt og ubureaukratisk løst fra sine forpligtelser i sin tidligere klub Esbjerg Energy fra Danmark, skriver klubben på sin hjemmeside.

Det samme bekræfter Esbjerg Energy nu også.

- Det er korrekt, at Eetu-Ville ikke længere er en del af truppen i Esbjerg Energy. Jeg vil gerne takke Arkiomaa for sin indsats i Esbjerg, og vi ønsker han alt mulig held og lykke i de kommende år, siger cheftræner i Esbjerg Energy, Mark Pederson, der fortæller, at han er ved at lede efter en erstatning:

- Vi undersøger i øjeblikket markedet for en mulig erstatning til truppen, men har i øjeblikket ikke en erstatning på plads. Omvendt ønsker jeg heller ikke at se bort fra muligheden for at erstatte Eetu-Ville Arkiomaa på vort hold.

Han nåede at spille 22 kampe i Metal Ligaen for Esbjerg Energy, hvor det blev til tre mål og syv oplæg til scoringer.

Eetu-Ville Arkiomaa kom til Esbjerg Energy i sommer fra selv samme østrigske klub, som finnen repræsenterede i syv kampe i sidste sæson. Og parterne skulle ifølge klubbens hjemmeside have været i kontakt med hinanden allerede, inden denne sæson begyndte.

EHC Alge Elastic Lustenau håber at kunne bruge Arkiomaa i kamp lørdag, mens Esbjerg Energy altså må se bort fra den finske spiller, når det torsdag aften tager imod SønderjyskE hjemme i Esbjerg.