Esbjerg slog Herning i en kamp, der vil blive husket for ét bestemt, stort øjeblik

Esbjerg Energy gjorde sin pligt med 3-1-sejr over Herning og bevarede dermed muligheden for en plads i top-fire. Aftenen vil blive husket for scoringen til 2-0.

En føring, der i givet fald ikke ville være blevet truet nævneværdigt af et Esbjerg-hold, der havde uhyre svært ved at komme til åbne målchancer. Ikke en eneste gang måtte målmand Simon Nielsen strække sig sådan for alvor i en første periode, der således logisk nok endte målløs.

Herning var en tand skarpere i kreeringen af chancer i de første 20 minutter, og til tider havde Esbjerg-defensiven ikke uvæsentlige problemer med at få ryddet op foran eget mål. Mindst et par gange måtte målmand Mathias Seldrup derfor gøre sig så bred, som udstyret tillod, og med lidt mere medvind i de kritiske situationer havde gæsterne taget føringen.

For kampens udvikling betød det, at Esbjerg nu med god samvittighed kunne koncentrere sig om den defensiv, der også holdt nullet efter 40 minutter.

For det blev scoret af unge Jonas Torbensen, og det var hans første på liganiveau. Et stort øjeblik, der blev fejret behørigt af en stor sportsmand. Det var nemlig Sune Hjulmand, der affyrede det skud, som unge Torbensen rettede af, så pucken endte i nettet, og det var næsten rørende at se, hvordan Hjulmand jublede ekstra meget og skyndte sig at hente pucken og give den til målscoreren.

For pludselig dukkede Mark Derlago op og luskede pucken i mål efter et skud fra Kim Karlsson, og blot 75 sekunder senere kom aftenens absolutte højdepunkt set med Esbjerg Energy-øjne.

Hagel lukkede kampen

Og det blev aldrig den store udfordring for Esbjerg at holde Herning fra at skabe spænding i kampen. De små usikkerheder foran eget mål, der havde vist sig i de første to perioder, var nu helt væk, og Mathias Seldrup skulle ikke præstere mirakler eller noget, der mindede om mirakler, for at holde gæsterne væk fra en reducering.

I stedet afgjorde Marc Hagel så kampen med en scoring i tomt mål med lidt under to minutter, og så gjorde det ikke alverden, at Herning fik lov til at rejse hjem med mindet om et sent trøstemål.

Esbjerg Energy gjorde sin pligt og sikrede sig en solid sejr på en aften, der mest af alt vil blive husket for unge Torbensens store øjeblik i anden periode.