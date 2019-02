Esbjerg Energy skal skabe et mirakel, hvis holdet skal ende i top fire: Ny hal indvies formentlig 10. marts.

Lige om lidt bliver det her en realitet for ishockeyfolket i Esbjerg - og direktøren håber stadig, at indvielsen bliver 8. marts. Arkivfoto

Esbjerg Energy-direktør har stadig et stille håb om et mindre mirakel i de sidste fire kampe i slutspillet. Hvis det ikke sker, tyder alt på, at indvielsen af ny hal ikke kolliderer med en fodboldkamp i Haderslev.

Det var en alvorlig streg i slutspils-regningen for Esbjerg Energy, at tirsdagens kamp i Frederikshavn blev tabt 5-4. Og at Aalborg samtidig slog Herning. Det øgede afstanden til top fire til hele otte point inden de sidste fire kampe i grundspillet, men det får nu ikke Esbjerg Energy-direktør Peder Krogsgaard til helt at opgive håbet om at starte kvartfinaleserien på hjemmebane. - Jeg kan godt regne mig frem til, hvordan det skal foregå. Vi skal selvfølgelig vinde vores sidste fire kampe, inklusiv det indbyrdes opgør mod Aalborg deroppe, og så skal Aalborg tabe i Rungsted fredag aften og tabe til enten Odense eller Frederikshavn i en af de to sidste kampe. Så overhaler vi dem, drømmer Peder Krogsgaard og erkender i samme åndedrag, at det mest af alt ligner netop det - en drøm.

Optakt IshockeyIsligaen



19.00



Esbjerg Energy-Rødovre



JV tipper



4-2

Fodbold er 14.00 Naturligvis er drømmen altid en plads i top-fire og dermed det bedst tænkelige udgangspunkt for en kvartfinale, men lige præcis i denne sæson er der en ekstra grund til, at folkene i og omkring Esbjerg Energy gerne ser slutspillet starte på egen is. Den første kvartfinale i Esbjerg bliver nemlig også den første kamp i den nyrenoverede Granly Hockey Arena. Arbejdet skrider planmæssigt frem, og der mangler sådan blot at blive sat en dato på åbningen. Som det ser ud nu, bliver det søndag den 10. marts, kvartfinaleserien indledes to dage før, og det ville være meget besynderligt, om der ikke er direkte tv-signal fra premierekampen i den nye arena 19.00. Det indebærer naturligvis den risiko, at det kan holde nogle tilskuere væk, men omvendt er der med kamptidspunktet afværget en anden potentiel trussel fra en konkurrent om sportstilskuerne gunst. EfB spiller samme dag i superligaen på udebane mod SønderjyskE, men den kamp spilles allerede 14.00. I første omgang gælder det imidlertid at få taget afsked med træningshallen, der har fungeret som hjemmebane i denne sæson. Fredag aften spiller Esbjerg Energy næstsidste kamp på den alternative hjemmebane, og skal der være nogen som helst bund i direktørens drøm om en plads i top fire, skal kampen mod Rødovre vindes.