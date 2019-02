Esbjerg Energy skal sætte i slutspurt

Teoretisk set kan Esbjerg Energy stadig nå at ende på en fjerdeplads inden slutspillet. Det kræver dog, at de får maksimumpoint i de sidste tre kampe. Den første er mod Aalborg Pirates på udebane.

- Det bliver en svær kamp, det ved vi godt. Aalborg har et godt hold. Men samtidig har vi slået dem to gange i de sidste to kampe, vi har spillet mod dem, og ved, vi har en chance for at vinde. De har nogle sindssyg dygtige individuelle spillere, og vi bliver nødt til at lukke ned for dem, hvis vi skal have en chance, siger målmanden.

Selvom det er et lidt kompliceret regnestykke, så synes Esbjerg Energys målmand Nikolaj Henriksen, at holdets situation er ret enkel.

Men udover maksimumpoint i de sidste kampe kræver fjerdepladsen også, at Aalborg Pirates kun skraber to point sammen i deres sidste kampe.

Der er muligheder

Aalborg Pirates er dog langt fra det niveau, som sidste år sikrede dem mesterskabet. Det betød, at de for to kampe siden fyrede deres træner.

- De havde fået et udtryk, hvor de lignede et hold, der ikke gad kæmpe for hinanden. Man sad med fornemmelsen af, at hvis de gav sig 100 procent, så ville det være et helt andet hold, siger sportsjournalist på Nordjyske, Claus Jensen, der følger holdet tæt.

Selvom noget af gnisten er kommet tilbage efter trænerskiftet, er der stadig langt til sidste års topform. Derudover mangler holdet også sin kaptajn, Julian Jacobsen, som er ude med en skade. Derfor spår Claus Jensen muligheder for Esbjerg Energy.

- Jeg tror, at hvis Esbjerg slår til, så er det ikke et genrejst Aalborg-hold, de kommer til at møde. Så der er muligheder. Når først Aalborg møder lidt modgang, så ligner det, at de går lidt i panik, og usikkerheden kommer ret hurtigt, siger han.