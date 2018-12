Esbjerg Energy rykker op i top fem

Esbjerg Energy kunne med tirsdagens udebanesejr over Odense Bulldogs skifte sjettepladsen ud med den ovenover.

Top-5: Esbjerg Energy kunne med tirsdagens sejr over bundproppen Odense Bulldogs rykke et hak op i tabellen.

Udebanesejren sammenholdt med et Herning Blue Fox-nederlag gav nemlig Energy chancen for at indtage ligaens femteplads. Og den tog vestjyderne.

Det var også de energiske vestjyder, der kom bedst fra start, og som efter to perioder i overtal kunne sende pucken i mål til aftenens første føring.

Udvisningerne fortsatte Odense med rundhåndet at rage til sig, hvilket særligt i anden halvleg gav Esbjerg Energy mulighederne for at lukke kampen.

Dette skete mere eller mindre, da først Marc Hagel og senere Max French i powerplay fik ændret stillingen til henholdsvis 0-2 og 0-3 inden kampens sidste pause.

De gode takter fortsatte i tredje periode, hvor nyindkøbte Brady Austin med målet til stillingen 0-4 fik scoret sit første mål i Energy-trøjen.

Dermed har vestjyderne fået vendt den skrækkelige sæsonstart til noget, der ligner kontinuitet med point i holdets seneste seks kampe.