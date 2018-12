Esbjerg Energy kunne ikke følge op på udesejren i Herning

Energy: Mark Pederson og hans spillere formåede ikke at følge op på fredagens flotte sejr på 5-1 i ishockeyhallen på heden, da Herning Blue Fox lørdag var på besøg i Esbjerg.

Efter de første 60 minutter stod der 3-3, men da der var spillet tre et halvt minuts overtid, afgjorde Herning kampen.

Det var ellers Esbjerg, der førte an i kampen. I slutningen af første periode gjorde Niklas Andersen det til 1-0. Han spillede en god kamp i Herning og fulgte op med Esbjergs første mål.

Herning Blue Fox udlignede, men i tredje periode scorede hjemmeholdet til både 2-1 og 3-1 ved Sune Hjulmand og Mark Derlago.

Esbjerg Energy holdt Herning fra fadet i stort set hele kampen i Herning, men da det gjaldt lørdag aften, kunne Esbjerg-spillerne ikke forhindre udeholdet i at komme til scoringer. På under fire minutter lynede Herning to gange og udlignede til 3-3.

I overtiden lavede Esbjerg en fejl, der endte med at koste sejren. Niklas Andersen blev udvist, fordi hjemmeholdet havde for mange spillere på isen. Herning scorede 15 sekunder senere og slukkede ishockeyfesten i Esbjerg.

Resultatet betyder, at Esbjerg ligger på femtepladsen med 43 point. Energy har stadig fem point ned til Herning på sjettepladsen.