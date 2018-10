Esbjerg Energy må vente en dag med at forsøge at bevise, at sejren over Rødovre i søndags - den første i sæsonen - var starten på noget godt.

Kampen mod Aalborg skulle være spillet tirsdag aften, men håndboldkampen mellem Aalborg Håndbold og Mors/Thy kom i vejen, og derfor må ishockeyen vente en dag. Kampen spilles således onsdag aften 19.00.

Og det bliver en alvorlig test for Esbjerg Energy.

Nordjyderne tyvstartede sæsonen med deltagelse i Champions Hockey League, hvor det blev til tre point i de første fire kampe, og siden er det blevet til en ok start i isligaen. En start, der udelukkende reddes af en god hjemmebane. Aalborg har således samtlige sine 11 point på egen is - Hvidovre har bortført et enkelt point, Odense, Herning og Herlev er taget hjem uden.

Det lover ikke vildt godt for det Esbjerg Energy-hold, der ganske vist som nævnt fik sæsonens første sejr i søndags, men som i tre forsøg endnu ikke har hentet point på fremmed is.

Besøgene i Rungsted, Frederikshavn og Hvidovre er alle endt med nederlag.

Nu gør Esbjerg Energy et nyt forsøg. På den måske sværeste udebane af dem alle.