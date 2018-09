Esbjerg Energy fortsat uden sejr

Heller ikke femte gang var lykkens gang for Esbjerg Energy.

Isligaens bundhold tabte fredag aften 5-2 i Frederikshavn og har efter fem spillerunder høstet to sølle point - en helt igennem rædselsfuld sæsonstart med nederlag i alle tre udekampe og to nederlag i overtid på egen is.

Esbjerg Energy kom ellers bedst fra start i den tætte kamp og styrede i store træk begivenhederne i første periode.

Felix Scheel og finske Eetu-Ville Arkiomaa havde fine muligheder, inden sidstnævnte blev ophavsmand til gæsternes føring 17 sekunder før første pause.

Finnens skud gav en løs chance til Marc Hagel, der scorede til 1-0.

Frederikshavn blev kort inde i anden periode sat i gang af et lidt heldigt mål, da pucken blev rettet af - målmand Nicolaj Henriksen var chanceløs.

2-1-målet kom i power play midt i perioden, men blot 39 sekunder senere udlignede Jeppe Vinther med et fint slagskud.

Frederikshavn fik igen overhånden på en for Esbjerg Energy ærgerlig måde - Cameron Spiro scorede til 3-2 i nordjysk undertal med fem minutter tilbage af anden periode.

Værterne kunne også i overtal, og de skulle blot bruge 13 sekunder med en mand mere på isen i starten af tredje periode til at bringe sig på 4-2.

Esbjerg Energy havde flere fine muligheder for at bringe sig tilbage i kampen og vandt skudstatistikken 32-26, men den sidste kvalitet og medvind manglede. Frederikshavn kunne i stedet afgøre kampen kort før tid med målet til 5-2 - Esbjerg Energy havde taget målmand Nicolaj Henriksen ud - og samtidig glæde sig over både sejr og over den førsteplads, holdet nu har sat sig på.

I den anden ende af tabellen ser det anderledes dystert ud for Esbjerg Energy.

Men måske er der håb forude.

Til søndagens hjemmekamp mod Rødovre er der comeback til den tidligere publikumsyndling og målsluger Mark Derlago. Han tog fem spilledages karantæne med sig ind til denne sæson fra sin seneste optræden for Esbjerg Energy for godt og vel tre år siden - formentlig en stor del af forklaringen på Esbjerg Energys miserable sæsonstart.