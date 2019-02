Esbjerg Energy fik uventet hjælp: Top fire er inden for rækkevidde

Esbjerg Energy tager til Rungsted med visheden om, at chancen for en ekstra hjemmekamp i kvartfinalen blev betydeligt større fredag aften.

Esbjerg Energy-træner Mark Pederson var ret klar i spyttet, da han forleden vurderede muligheden for en plads i top-fire. Hans hold havde syv nøglekampe tilbage, der var bare ikke plads til ret mange udfald.

Det har på sin vis ikke ændret sig, og Pedersons udvalgte gjorde da også deres del af arbejdet, da det fredag aften blev til en hårdt tilkæmpet 3-1-sejr over Herning på hjemmebane, men de gode nyheder stoppede ikke der.

Langt mod nord var der nemlig en overraskende hjælpende hånd til Esbjerg Energy, da Herlev nærmest sensationelt vandt 3-0 i Aalborg.

Det forsvarende mesterhold kan dermed se tilbage på ikke færre end tre tabte hjemmekampe i træk - mod Odense, SønderjyskE og Herlev. Dermed er Esbjerg Energy nu kun fem point efter Aalborg og har endda spillet en kamp færre.

Det sidste bliver der rådet bod på søndag eftermiddag, når turen går til Hørsholm og mødet med det suveræne tophold og den nykårede pokalvinder, Rungsted.

De hidtidige erfaringer i denne sæson mod Rungsted har været noget lunkne for Esbjerg Energy. De tre første kampe blev tabt med en samlet målscore på 6-15, men det skal med, at vestjyderne faktisk vandt det seneste indbyrdes opgør på egen is med 3-2.

Kampen i Hørsholm spilles 15.00.