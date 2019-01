Esbjerg Energy fik ram på topholdet

Mathias Seldrup spillede en glimrende kamp i Esbjerg Energy-målet. I det hele taget stod holdet godt defensivt, og det endda uden en skadet Brett Bellemore. Han forventes at være klar til den næste kamp. Foto: John Randeris/Scanpix

For 11. gang i træk skøjtede Esbjerg Energy fra isen med point, og for første gang i denne sæson gik det ud over Rungsted. Mark Derlago dobbelt målscorer, Max French matchvinder efter stor målmandsfejl.

Det peger fortsat i den helt rigtige retning for Esbjerg Energy. Uden en skadet Brett Bellemore sendte det tidligere mesterhold tirsdag aften således det nuværende tophold i isligaen fra Rungsted hjem med et nederlag på 3-2. En medrivende ishockeykamp fik den rigtige vinder - Esbjerg Energy ville og kunne mest i de længste perioder af kampen.

Kampen i tal Esbjerg Energy-Rungsted 3-2 (1-0, 0-1, 2-1)1-0 Mark Derlago ass. Felix Scheel (7.33), 1-1 Charlie Sarault (24.33 fem mod fire 24.43), 2-1 Mark Derlago ass. Anders Krogsgaard (42.11), 2-2 Tyler Fiddler (46.22), 3-2 Max French ass. Colin Vock (58.05)



Udvisninger



Esbjerg 5x2, Rungsted 2x2



Tilskuere



782

Forrygende start Det var jo ellers lidt af en skrækmodstander, Esbjerg Energy stod over for - de tre første indbyrdes opgør i denne sæson var alle endt med Rungsted-sejre med en samlet målscore på 15-6. Intet andet hold har i den grad kørt rundt med vestjyderne. Men det var så samtidig et Esbjerg Energy-hold, der ikke var gået fra isen uden point siden 2. december - godt nok var de seneste to kampe blevet tabt i overtiden, men 10 kampe i træk med point kunne dog trods alt bruges til en hel masse på det mentale plan. Og det så vi så også i en forrygende åbning på kampen, da de ellers så velspillende gæster slet, slet ikke fik ro eller plads til at lade pucken på vanlig vis. Der var pres på over alt på banen, og det var ikke et øjeblik for tidligt, da Mark Derlago efter godt syv minutter gjorde det til 1-0. Rungsted-træner Flemming Green reagerede med en meget tidlig timeout, men vi skulle faktisk helt hen til periodens slutning, før topholdet fik fat. Godt hjulpet af et par udvisninger til værterne fik Rungsted belejret Esbjerg-målet, men snu og aggressivt boxplay og en velspillende - og i en enkelt situation også heldig - Mathias Seldrup i målet holdt nullet perioden ud.

Chancer nok til 2-1 Det gjorde han til gengæld ikke i starten af anden periode. Kort tid efter, at Seldrup havde præsteret et mindre mirakel og forhindret udligningen, måtte han overgive sig. Endnu en gang var Rungsted i overtal - dum udvisning til Christian Wejse i offensiv zone - og denne gang var der lige akkurat plads til, at altid farlige Charlie Sarault kunne score fra en spids vinkel. Udligningen indledte nogle gode minutter for gæsterne, der omsider begyndte at levere noget af det spil, der har begejstret så mange hidtil i grundspillet. Det tjener til Esbjerg Energys ære, at holdet modstod presset og igen fik arbejdet sig frem til både initiativ og chancer. Store chancer. Rungsted brød sig på ingen måde om det aggressive Esbjerg-pres, og det åbnede op for nogle muligheder, der burde være udnyttet. Christian Wejse, Felix Scheel og Colin Vock skal tage sin del af ansvaret for, at Esbjerg Energy måtte nøjes med 1-1 efter anden periode.

Sen forløsning De tre kunne så efter blot et par minutter af tredje periode kigge lidt på, hvordan det skal gøres, når man får de åbne muligheder. En helt forrygende pasning over to tredjedele af isen fra Anders Krogsgaard ramte Mark Derlago lige på bladet, og målmageren svigtede ikke. Det gjorde Anders Krogsgaard til gengæld lidt senere foran eget mål. For en sjælden gangs skyld førte de fikse Rungsted-kombinationer til noget, og inde foran mål nåede Krogsgaard ikke at opfatte, hvad der skete, inden Tyler Fiddler havde sneget sig foran ham og sikkert udlignede. Så stod vi der igen. Med en halv periode igen lignede det endnu et af disse modbydelige møder med Rungsted, men denne gang var alt anderledes i kampens afslutning. Gæsterne fik aldrig slået profit af udligningen, tværtimod var det Esbjerg Energy, der maste på for et sejrsmål. Chancer var der sådan set nok af, men der skulle en hjælpende hånd fra Rungsted-målmand Thomas Lilie til, før det forløsende tredje mål endelig faldt. Lilie fik ikke clearet pucken, da han gled rigeligt langt ud af sit mål, den opfangede revitaliserede Colin Vock, der fandt energiske Max French inde foran mål - nem scoring til 3-2. Men en helt igennem forløsende scoring og en helt rimelig udgang på en kamp, der viste, at Esbjerg Energy har bevæget sig i den helt rette retning siden de tre første kampe mod Rungsted. Det her begynder så småt at ligne noget, vi har set før fra Esbjerg Energy.