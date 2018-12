Esbjerg Energy viste glimrende ishockey i overtal og undertal, og det grundlagde en 3-1-sejr over SønderjyskE. Gæsterne fandt skarpheden for sent, men har mulighed for revanche allerede fredag.

Mark Pederson kan være en glad mand. Esbjerg Energy-træner påpegede inden torsdagens kamp mod SønderjyskE, at hans hold skal forbedre over- og undertalsspillet i forhold til første halvdel af sæsonen. Og at hans hold skal være bedre til at holde føringer. Han kan sætte flueben ud for begge dele efter 3-1 over SønderjyskE.

SønderjyskE-træner Mario Simioni kan rynke panden. Hans hold spiller stadig nogenlunde stabilt, men man kan ane nogle udfald i nederlagene til Frederikshavn, Herning og nu Energy.

Torsdag aften var effektiviteten forskellen på de to hold. I en kamp, der slog gnister, var Energy stærk i både overtal og undertal, mens SønderjyskE fik hvæsset kniven for sent og misbrugte for mange chancer.

Esbjerg Energy har de seneste kampe vist, at man er ved at finde rytmen, og det var også hjemmeholdet, der først kom på tavlen. Få sekunder efter en stor SønderjyskE-chance sendte Esbjerg Energys Jesse Mychan pucken mellem Patrick Galbraiths ben.

Energy spillede i undertal i seks af de første 15 minutter, og det tvang hjemmeholdet til at kæmpe ekstra hårdt. Værterne forsvarede sig godt og spillede pucken klogt og fornuftigt rundt, når de fik den, mens SønderjyskE trods insisterende pres og flere chancer ikke lykkedes med at få mål ud af overtal og anstrengelser.