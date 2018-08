Esbjerg Energy tog tirsdag tabte Herning Blue Fox i holdets femte træningskamp i sæsonopstarten. Det blev til seks mål, som ville have været en del flere, havde det ikke været for de to holds sidsteskanser.

Tirsdagens træningskamp var særligt travl for målmændene, der måtte stå model til en hulens masse afslutninger. Kampen faldt heldigst ud for Herning Blue Fox, der hentede opstartens første sejr.

Begge hold havde forrige weekend truffet bekendtskab med de norske sølvvindere fra Lillehammer. Her var det blevet til et 2-5-nederlag for Blue Fox' vedkommende og en 3-1-sejr til Energy.

Vestjyderne havde forud for tirsdagens kamp spillet fire træningskampe, hvor det var blevet til to sejre og to nederlag. Sidstnævnte begge til SønderjyskE.

Det var også gæsterne fra heden, der kom bedst fra start, da de efter mindre end et minuts spil fik tilkendt et straffeslag, som holdet dog ikke formåede at omsætte til et mål.

Begge hold var angrebsivrige fra start, hvilket var særligt tydeligt i de mange afslutninger på mål. Herningenserne kunne i slutningen af første periode sende pucken i nettet og gå til pause foran.

Energy kom med god fart og et gevaldigt pres fra starten af 2. periode, og det gav pote, da Felix Scheel sendte pucken i mål efter få minutters spil. Det fik gæsterne i gang, og de fik sendt den ene puck efter den anden mod mål. Halvvejs inde i 2. periode lykkedes det holdet at bringe sig foran med 1-2.

I slutningen af perioden fik Energy tilegnet til en to minutters-udvisning, da holdet havde en spiller for meget på banen. Det udnyttede gæsterne ved i overtalssituationen at placere en spiller foran Energy-målet for at forringe keeperens udsyn. Her kunne Kristoffer Lauridsen i et langskud placere pucken, således den kom hele vejen i netmaskerne. Holdene gik til pause ved stillingen 1-3.

Begge målmænd havde aldeles travlt gennem samtlige 60 minutter, men kampen endte 2-4.

Næste prøvelse for Energys vedkommende finder sted tirsdag den 4. september i Herning, hvor vestjyderne får mulighed for revanche.