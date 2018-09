Esbjerg Energy imponerede ikke i holdets sidste testkamp forud for sæsonen. Søndag aften vandt man først efter straffeslag mod hollandske Tilburg Trappers.

Testsejr: Det holdt hårdt, men sejren kom i hus. 5-4 efter straffeslag vandt Esbjerg Energy i hollandske Tilburg, da sidste testkamp inden sæsonstarten søndag blev afviklet.

Modstanderen var Tilburg Trappers, som til dagligt spiller i den tyske Oberliga, der er den tredjebedste tyske række, hvor også fredagens modstander Herner EV spiller. Den kamp vandt Energy sikkert med 4-0.

Mere haltende var det dog søndag, hvor man ellers var foran 2-1 efter første periode. Felix Scheel og Colin Vock havde bragt esbjergenserne i front, inden Tilburg fik reduceret. I 2. periode lykkedes det så det hollandske hold at få udlignet, mens to Energy-scoringer i tredje periode fra Marc Hagel og Christian Wejse ikke var nok, da Tilburg også fik sat to pucke i mål. Dermed måtte der overtid og straffeslag til, før Felix Scheel afgjorde kampen med sin scoring på sidste straffeslag.

Dermed er status efter Energys otte træningskampe, at det er blevet til fem sejre og tre nederlag. Lørdag klokken 15 indledes sæsonen med en hjemmekamp mod Herlev Eagles.