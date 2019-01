- Det er ikke 100 % sikkert, at han spiller i morgen (fredag, red.), men det bliver enten i den kamp eller på tirsdag (hjemme mod Rungsted, red.). Lægerne og fysioterapeuterne har taget sig godt af ham, og vi glæder os til at få ham tilbage på isen, siger cheftræner Mark Pederson.

Derudover ser det også ud til, at amerikanske Brett Bellemore er ved at være klar igen, efter at han gik i stykker i kampen mod SønderjyskE den 14. december. Som sædvanligt vil klubben ikke oplyse, hvilken skade spilleren har haft, men han har været under behandling og er tæt på at få grønt lys fra sundhedsstaben.

Rosende ord fra Mark Pederson

Hvis Brett Bellemore bliver klar, vil det næsten være som at have en ny spiller med igen. Canadieren nåede nemlig kun syv kampe (et mål og fire assists) efter sin november-ankomst, inden han blev skadet.

- Det var lidt uheldigt, at han blev skadet, for han spillede måske sin bedste periode lige inden, og det så ud til, at han var ved at føle sig komfortabel efter at have fået flere kampe med relativt kort tid imellem. Jeg synes ikke, at vi nåede at se ret meget af, hvad han kan. Hans tilstedeværelse, den store krop, hans gode evne til at læse spillet, lederskabet og hans ro i spillet bringer meget til vores spil, lyder roserne fra Mark Pederson.

Der skulle altså være noget at se frem til for Energy-fansene i udekampen i Rødovre, hvor den positive stime med point i de sidste ni kampe og heraf syv sejre gerne skulle fortsættes. Måske med to "nye" i aktion.