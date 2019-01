Energy fik kun et enkelt point med hjem fra Rødovre

Energy: Esbjerg Energy og Rødovre måtte ud i straffeslag for at finde en vinder i fredagens kamp. Rødovre var skarpest og kan sætte to point ind på kontoen. Esbjerg må nøjes med et enkelt.

Esbjerg Energy's træner, Mark Pederson, har tidligere i sæsonen talt om, at hans hold skulle blive bedre til at udnytte overtal og til at spille i undertal. I første periode mod Rødovre viste Energy, hvordan man i hvert fald ikke skal spille i undertal.

Energy kom bagud både 0-1 og 0-2 efter henholdsvis tre og 13 minutter. Begge gange var Energy i undertal, og begge gange var det David Suvanto, der scorede for hjemmeholdet.

Esbjerg Energy nåede at reducere ved Christian Wejse inden første pause, og midt i anden periode udlignede Mark Derlago.

Energy måtte dog endnu en gang gå til pause nede med et enkelt mål, efter Jonas Sass scorede til 3-2 for Rødovre med et minut tilbage af anden periode.

Energys Brett Bellemore var tvivlsom op til kampen og nåede ikke at blive klar. Til gengæld var der debut til klubbens nye center, svenske Kim Karlsson. Han var en af oplæggerne til 3-3-udligningen fem minutter før tid.

I overtiden faldt der ingen scoringer, og så måtte holdene ud i straffeslag. Her scorede Rødovre et enkelt mål og det var nok til at tage sejren.