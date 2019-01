Byggeriet går efter planen: Energy tæller ned til ny arena

- Vi glæder os. Folk kan glæde sig til at få en fantastisk oplevelse i gode omgivelser, og vi kan være stolte som esbjergensere over at få tilført en hockeyarena, der matcher alt det andet her i idrætsparken i Esbjerg, siger Peder Krogsgaard.

Tilskuertallet skal have et løft

Når den nye arena bliver taget i brug, skal det også gerne betyde et gevaldigt løft i tilskuertallet i forhold til den midlertidige hjemmebane, hvor der kan være 1200. Det har der ikke været på noget tidspunkt, men alligevel har det været nogenlunde som forventet, mener direktøren.

- Vi kom ikke godt fra start, og folk i Esbjerg kommer ikke ud og ser ishockey, når vi ikke leverer. Tilskuertallet har været stigende de sidste par gange med omkring 1000 tilskuere, men vi havde da håbet på i starten af turneringen, at der ville have været flere. Men vi ved også bare, at folk vil gerne have gode forhold, siger Peder Krogsgaard.

Gode forhold kommer tilskuerne i hvert fald til at få, når den nye arena står klar, og det håber Peder Krogsgaard direkte vil kunne aflæses i tilskuertallene.

- Når man kommer her første gang og ser hockey, håber jeg, at folk siger 'Wauw. Her vil jeg gerne komme igen'. Det skal selvfølgelig have en positiv afsmitning på tilskuertallet. Folk vil gerne faciliteres og sidde ordentligt. Hvis ikke man kan komme ordentligt rundt, så bliver folk væk, men det kommer man til at kunne i den nye hal.

Udover at flere tilskuere giver bedre stemning, er der naturligvis også det økonomiske aspekt i det. Det har kostet at spille hele grundspillet i en lille og gammel hal.

- Det hænger jo selvfølgelig sammen. Jo mindre tilskuertal, jo mindre omsætning. Vi går ikke over og spiller i hal 2 og når et positivt regnskab med de faciliteter. Det, som vi har sat til i hal 2, skal vi gerne få ind i hal 1. Vi har budgetteret med en semifinale, og vi skal have medaljer hvert år, og det giver minimum fem kampe i den nye arena, siger Peder Krogsgaard.