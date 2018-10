Felix Scheel har her sendt pucken derop, hvor den hører hjemme. Det præsterede han faktisk at gøre to gange denne fredag aften. Foto: Chresten Bergh

Esbjerg Energy vandt for anden gang i træk på egen is. Odense var overmatchet i en kamp, hvor Esbjerg Energys power play virkede, og hvor Felix Scheel stod for kampens detalje.

10-1 og seks point i de to seneste hjemmekampe - måske der er varig bedring på vej for Esbjerg Energy. I hvert fald var præstationen i 6-0-sejren over Odense fredag aften ganske overbevisende. Det var en bundkamp mellem ligaens ro ringeste hold, men der var altså forbløffende stor forskel, som cifrene også fortæller.

Kampen i tal Esbjerg Energy-Odense 6-0 (2-0, 1-0, 3-0)1-0 Christian Wejse ass. Andreas B. Pedersen (2.01), 2-0 Felix Scheel ass. Etto-Ville Arkiomaa (15.20), 3-0 Colin Vock ass. Max French (27.54 fem mod fire), 4-0 Mark Derlago ass. Max French (43.59 fem mod fire), 5-0 Felix Scheel ass. Eetu-Ville Arkiomaa (50.05), 6-0 Max French ass. Mark Derlago (53.18)



Udvisninger



Esbjerg 2x2, Odense 6x2



Tilskuere



788

Esbjerg i total kontrol Det var som håbet og ventet et Esbjerg Energy-hold, der var opsat på at revanchere lussingen fra kampen i Aalborg i onsdags, der kom på isen. Nærmest i total kontrol i samtlige de første 20 minutter - med enkelte undtagelser, som vi kommer tilbage til. Men det Odense-hold, der inden denne fredag aften blot havde oplevet et enkelt lyspunkt i en ellers træls sæson - 3-0-sejren hjemme over SønderjyskE - lod sig trænge tilbage i egen zone uden den store modstand. Det virkede således ikke synderligt spændende, om Esbjerg Energy fik scoret - snarere hvor stor hjemmeholdets føring ville være efter første periode. Den blev på 2-0 på en tidlig scoring af Christian Wejse og en scoring fem minutter før første pause af Felix Scheel. Scheel, der før kampen blev kåret til septembers bedste i Esbjerg Energy, virkede oplagt, og det samme gjorde ophavsmanden til 2-0-scoringen, Eetu-Ville Arkiomaa, der gav flere prøver på finsk hockey-kunst. Det så fint ud. Det gjorde det til gengæld ikke altid i defensiven. Lad gå, at Esbjerg Energy gav chancer væk i to minutters undertal, men i mindst to andre situationer var skødesløshed og sjask skyld i store muligheder til gæsterne - specielt Victor Björkung faldt i øjnene på den ærgerlige måde. Men ærligt talt, det virkede til, at uanset hvor meget Esbjerg Energy kvajede sig i egen zone, ville dette Odense-hold aldrig blive en reel trussel.

Mål i power play Og dog. For faktisk lavede de fynske gæster en langt mere lige anden periode og havde i sekvenser hjemmeholdet presset langt tilbage. Målmand Mathias Seldrup var på ingen måde en mirakelmager, men han måtte dog holde et rimeligt niveau for at holde nullet. Ikke nogen stor defensiv periode af Esbjerg Energy, der var langt, langt bedre med pucken end uden. Og det vil have glædet træner Mark Pederson, at scoringen til 3-0 faldt i power play - den disciplin, der har haltet så frygteligt i denne sæson. Værterne fik lige knap fire minutter i overtal i anden periode, og de blev brugt til at skabe et væld af muligheder. Det så vildt godt ud, som pucken blev bevæget hurtigt rundt i Odenses zone, men kun da Colin Vock kunne score fra noget, der mindede om minusgrader efter et forsøg fra Max French, kom der noget ud af det fine spil. 3-0 efter anden periode var et yderst rimeligt billede af en kamp, som på ingen måde kunne glide hjemmeholdet af hænde.

Dagens detalje af Scheel Den sidste minimale rest af tvivl, der måtte have været, blev kvalt, da Esbjerg Energy minsandten scorede i power play igen. Max French havde overblikket, Mark Derlago havde præcisionen - en scoring, der snildt kunne finde plads i en lærebog om dette ædle spil. Det samme kan man sige om dagens bedste detalje, da Felix Scheel kronede en fin kamp med et par fine træk midt for mål for efterfølgende at trække pucken op i det ene målhjørne. Max French lukkede festen med endnu en scoring på en aften, der gav en slags fornyet håb om bedre tider for Esbjerg Energy - selv om man lige nu ikke skal overvurdere værdien af en storsejr over Odense.