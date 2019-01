Zoom giver nye, kreative muligheder i luften - men prisen er også røget i vejret

Langsomt svæver den grå maskine rundt i en bred cirkel omkring mig. En svag summen høres, mens den i en glidende bevægelse ubesværet følger og filmer min gang.

Med en enkel finger trykker jeg opad på zoom-knappen. På min mobil fastspændt til controlleren kan jeg se, hvordan der langsomt zoomes ind på mig, mens rundturen fortsætter.

Da går det rigtig op for mig, hvilke muligheder zoom på en drone giver.

Resultatet er et lækkert, scenisk videoklip i 4K, som man for ikke mange år siden skulle bruge en kran, et dyrt kamera og en kameramand til. Med Mavic Zoom har verdens førende droneselskab, DJI, gjort det muligt for menigmand - dog menigmand med små 9000 kroner på lommen.