Test af Sony A6300: Er et tre år gammelt kamera stadig et godt køb?

Ultrahurtig autofokus og videooptagelser i 4K. Sony a6300 er stadig et fremragende kamera, selvom efterfølgeren a6500 har stjålet rampelyset. Det medfølgende standardobjektiv er dog en hån mod et kamerahus fyldt med overbevisende features.

Kameraet vandt for eksempel prisen som årets kompaktkamera i 2016, ligesom det meget grundige anmeldermedie DPReview gav modellen en guldmedalje , som er den højest opnåelige karakter. Ser man på specifikationerne, forstår man godt hypen. Da kameraet blev lanceret, var det med verdens hurtigste autofokus, som finder objektet på kun 0,05 sekunder (det samme som efterfølgeren). Så har man vist ikke brug for hurtigere autofokus!

Da Sony a6300 kom på markedet i februar 2016, måtte man betale små 11.000 kroner for at få fingrene i det populære spejlløse kompaktkamera inkl. standardobjektiv. I dag er prisen næsten halveret, fordi Sony har lanceret efterfølgeren Sony a6500, og til 6000 kroner er a6300 pludselig blevet et virkelig godt køb, selvom kameraet har nogle år på bagen.

Også velegnet til video

Sony a6300 optager video i 4K med 30 billeder i sekundet (fps), og kan man leve med "kun" at optage i fuld HD, kan man lave video med 120 fps, hvilket giver mulighed for optagelse i silkeblød slowmotion. Sony har også været søde at lave en minijack-lydindgang, så man kan tilslutte en ekstern mikrofon, der kan fastgøres på toppen af kameraet. Jeg savner dog en indgang til høretelefoner, så man kan teste og lytte til lyden på optagelserne.

En anden - og lidt større anke mod Sony a6300 - er det medfølgende standardobjektiv (16-50mm, blænde 3.5-5.6). Kvaliteten lever desværre slet ikke op til kamerahuset. Det bliver særligt tydeligt, hvis man tager billeder indenfor i dårlig belysning. Her må objektivet give fortabt, og selv med ISO'en sparket i vejret, er det tæt på umuligt at lave brugbare billeder uden blitz. Jeg vil derfor ikke anbefale et køb, hvis ikke man samtidig investerer i et bedre og gerne mere lysstærkt objektiv - f.eks. Sonys faste 35mm objektiv med blænde 1.8.

Design er selvfølgelig en smagssag, men også her mener jeg, at Sony har plads til forbedring. Sammenlignet med mirrorless kamerahuse fra f.eks. Fujifilm og Olympus, så fremstår Sonys design kønsløst og uden finesse. Når det er sagt, er Sony a6300 et rigtig godt kamerahus til prisen, og kan man leve med ikke at have de allernyeste funktioner (f.eks. bedre billedstabilisering), så vil dette kamera - alderen til trods - levere superskarpe billeder og video i mange år frem.

Pris og tilgængelighed: Sony a6300 kan købes på nettet for cirka 6000 kroner inkl. standardobjektiv og 5.400 kroner for kamerahuset alene.

Produkterne vi anmelder i Jysk Fynske Medier er udlånt af virksomheden bag produktet. Vi tester og anmelder altid objektivt, uden virksomheden har indflydelse på processen eller den færdige anmeldelse.