Test af Osmo Pocket: Imponerende stabile evner - men er den for lille?

4K-kamera, der tager billeder i 12 megapixel, med tre-akset stabilisering. En kvadratisk skærm. To knapper. Og en universal-adapter, hvor man blandt andet kan tilslutte sin smartphone for at få en større skærm.

Osmo Pocket er lille. Meget lille. Det var jeg udmærket klar over, for det er verdens mindste håndholdte kamera med tre-akset stabilisering.

Der er ikke meget at holde fast i, når man holder det lille kamera, der for min skyld gerne måtte være lidt større. Foto: Silas Bang

Omvendt vinder Osmo på stabiliseringen, og den har på grund af sit fleksible kamera flere smarte funktioner, som at den kan følge ansigter, automatisk optage et panoramafoto eller lave en timelapse med bevægelse kaldet motionlapse.

Modsat GoPros kameraer ville jeg dog være nervøs for at spænde Osmo Pocket fast på en mountainbike, og den er i sig selv ikke klar til en tur i bølgerne.

Men ingen af de to tager du nemt med i lommen eller på ferie. På den måde er Osmo Pockets konkurrenter mere action-kameraerne fra for eksempel GoPro.

Svaret er et godt stykke hen ad vejen et ja. I hvert fald hvis man ønsker at optage video i høj kvalitet, mens man bevæger sig. Og det gør Osmo Pocket særdeles godt. Der er nogle gange småproblemer med eksponeringen, fokussen og hvidbalancen, men man får generelt knivskarp kvalitet og svævende, stabil video.

DJI Osmo Pocket kommer med et lille etui, der beskytter skærmen. Det er muligt, at oplade kameraet, mens det er i etuiet. Foto: Silas Bang

Er mindre bedre?

Osmo Pocket virker derfor ret unik. Men det er samtidig et kamera, jeg ikke helt kan beslutte mig for, om jeg har brug for i min i forvejen fulde gadget-taske.

Jeg elsker, at der er så kort vej fra, at man tager det op af lommen, til man optager video. Men der skal lidt for meget ekstra-udstyr til, for at kameraet når sit fulde potentiale.

Et specielt hus for at blive vandtæt. Bluetooth-tilbehør, så man ikke behøver at tilslutte smartphonen via den fysiske adapter. Et etui, hvor Osmo Pocket bliver ladet op, mens den er pakket væk. En adapter til at tilslutte en ordentlig mikrofon. Eller en tilføjelse, så man kan gøre noget så simpelt, som at placere Osmo Pocket på et stativ.

Alt det er ekstraudstyr, som jeg ville ønske var en del af kameraet fra starten. For hvis alt det skal med i lommen, skal jeg have nogle flere "pockets".

Og der ligger nok for mig at se den fejlslutning, som DJI har gjort: mindre er bedre. For hvis nu Osmo Pocket bare var lidt større, kunne mere ekstraudstyr måske være indbygget, og der kunne samtidig blive plads til en større skærm.

Det ville betyde et mere helstøbt kamera - uden at det nødvendigvis bliver for stort til de fleste hænder eller lommer.

Pris og tilgængelighed: DJI Osmo Pocket sælges i butikker og online til godt 2600 kroner.