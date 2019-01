Test af Jura ENA 8: Kan en fuldautomatisk espressomaskine tilfredsstille en barista?

Juras nyeste espressomaskine, ENA 8, excellerer i lynhurtig kaffebrygning og brugervenlighed. Selvom denne anmelder sværger til manuelle maskiner, må han alligevel indrømme, at ENA 8 laver kaffe på niveau med industrimaskinerne på caféerne.

Lad mig begynde med at være ærlig: Jeg har aldrig været fan af fuldautomatiske kaffemaskiner. Jeg er typen, der gerne står et kvarter tidligere op for at have tid til at lave latteart på min morgenkaffe, og jeg ejer privat et monster af en manuel italiensk espressomaskine, der lige så godt kunne stå på en café. Så i min anmeldelse af Juras nyeste automatiske espressomaskine, ENA 8, kan jeg ikke sammenligne med en masse andre mærker og modeller alene af den årsag, at jeg aldrig har interesseret mig for denne type maskiner. Til gengæld ved jeg mere end de fleste om kaffe, og jeg har tidligere arbejdet som barista, så jeg fortæller mig selv, at jeg kan smage forskel på god og dårlig kaffe. Så hvordan præsterer Jura ENA 8 sammenlignet med - i min optik - "rigtige" espressomaskiner? Svaret er: Fremragende! Én af hemmelighederne er selvfølgelig den indbyggede kværn, der søger for, at dine bønner bliver malet få sekunder før, at kaffen lander i koppen. Den efterlader et silkeblødt lag af crema på din espresso eller americano, og jeg er ret sikker på, at jeg i en blindtest ikke vil kunne smage forskel på kaffen fra min egen manuelle maskine og denne.

Fakta Godt:

Den indbyggede bønnebeholder og kværn sikrer, at der kun kværnes lige præcis den mængde bønner, der skal bruges til en enkelt kop.

Alle kaffetyper kan justeres manuelt i indstillingsmenuen. Der kan f.eks. skrues op og ned for styrken, vand- og mælkemængden og temperaturen.

Holder man sig til almindelige kaffetyper uden mælk, så rengør maskinen sig selv, og det eneste, du skal gøre, er at tømme grumsbakken efter cirka 10 kopper



Mindre godt:

Rengøringen er lidt besværlig, når man har lavet en mælkedrik - især de første gange, hvor man lige skal finde ud af fremgangsmåden.

Byggekvaliteten kunne godt være mere solid. Især sildbakken virker lidt klejn.

Bønnebeholderen har plads til 125 gram hele bønner. I et andet hul ved siden af bønnebeholderen kan man også tilsætte malet kaffe, hvis man f.eks. ønsker kofeinfri kaffe om aftenen. Foto: JURA

Simpelt og nemt Den helt store fordel ved fuldautomatiske espressomaskiner er, at man brygger en kop kaffe med lynets hast. Jura ENA 8 varmer op, som var det en elkedel på steroider, og den rengør sig selv, når man slukker for den, hvis man holder sig til kaffedrikke uden mælk. Afkalkning slipper man også for, da der i vandbeholderen sidder et kalkfilter, som blødgør vandet. Den minder sågar én om, når det er tid til at skifte filteret. Så hvis man leder efter en ukompliceret espressomaskine, der holder én i hånden igennem alle processer, er ENA 8 et oplagt valg.

ENA 8 fås også i farven ?Sunset Red?, som er 3000 kroner billigere end signaturudgaven i alu.

Flot mikroskum Mange køber en espressomaskine for at kunne lave kaffe latte og cappuccino ved morgenbordet i weekenden. Her hælder man mælk i en lille beholder, som man forbinder til maskinen med en silikoneslange. Jura ENA 8 kan selvfølgelig ikke lave latteart som på Starbucks, men smagen fejler ikke noget, og det lykkedes mig faktisk alligevel at lave et flot mønster på toppen ved at bruge den rene mælkefunktion, og manuelt hælde mælken over et almindeligt espressoshot fra maskinen. Det siger lidt om, hvor god den er til at lave det eftertragtede mikroskum, som er en forudsætning for at lave hjerter, rosettaer og andre latteart-design. Laver man en mælkedrik, skal man dog være opmærksom på, at rengøringen ikke er helt så nem som ved de almindelige kaffetyper. Mælkesystemet skal renses efter hvert brug med et særligt rengøringsmiddel fra Jura. De anbefaler desuden i manualen, at man hver tredje måned udskifter silikoneslangen og mælkedysen. Så ved mælkedrikke skal man altså påregne et par minutters rengøring, inden maskinen kan slukkes. Designet på ENA 8 passer ind i de fleste køkkener, men personligt synes jeg, at udseendet bliver for upersonligt. Den dyre signaturudgave er beklædt med 0,3-mm aluminiumsplader, men alligevel virker modellen plasticagtig - i hvert fald sammenlignet med manuelle espressomaskiner i samme prisleje. Det ændrer dog ikke på, at JURA ENA 8 imponerer med fantastisk kaffe, og jeg vil til hver en tid anbefale den til kaffeelskere på udkig efter en problemfri maskine. Pris og tilgængelighed: Jura ENA 8 kan købes på nettet for cirka 10.995 kroner i "Massive Alu" og 7996 kroner i "Sunset Red", "Metropolitan Black" og "Nordic White". Produkterne vi anmelder i Jysk Fynske Medier er udlånt af virksomheden bag produktet. Vi tester og anmelder altid objektivt, uden virksomheden har indflydelse på processen eller den færdige anmeldelse.