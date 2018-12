Sony har sat sig på tronen af støjreducerende hovedtelefoner

Mine tryk på computerens keyboard høres nu næsten ikke, men det er selvfølgelig især på fælleskontoret på arbejdet, at Sonys støjreducering hjælper. Støjen fra kollegaerne er ikke helt væk, men den er langt nemmere at klare på en lang arbejdsdag.

I det medfølgende etui er der et kabel til fx computeren og et oplader-kabel med USB-C. Kun ti minutters opladning giver hele fem timers ekstra musik. Foto: Silas Bang

Hård kamp mode Bose

Hvis støjen fra omgivelserne skal helt væk, er det bare at sende musik via bluetooth fra mobilen.

Lyden fra musikken er ikke helt så imponerende som hos for eksempel topmodellen fra Master & Dynamics, MW60, men den er virkelig god med masser af dynamik og dybde. Og med den tilhørende app kan du personalisere lyden efter din smag.

For mig er valget mellem de to nemt, da MW60 ikke har støjreduktion og koster over 1000 kroner mere.

Sonys store konkurrent er da også QuietComfort 35II fra Bose, som er godt 350 kroner billigere. Vi tester for tiden begge, og der vinder Sony især på en mere effektiv støjreduktion samt batteritiden med op til 30 timers musikafspilning mod Boses 20 timer.

Problemet med over-ear-hovedtelefoner - modsat in-ear som for eksempel Libratones Track+ - er dog, at de presser på toppen af hovedet og er varme om ørerne. Og der er Boses hovedtelefoner lidt lettere og omslutter dine ører knap så kraftigt som Sonys. Det gør Boses rarere at have på i længere tid.