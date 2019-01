Ny Senseo klarer både den lille kop og en hel kande

I vores køkken har vi længe haft en kapselmaskine til den hurtige kop kaffe, men også en almindelig kaffemaskine stående til, når vi har mange gæster. Det er trods alt for besværligt og dyrt at lave for eksempel syv kopper kaffe på kapsler til tre-fem kroner stykket.

Et køkkenbord kan hurtigt blive overbefolket af elektriske apparater. Derfor er det en kærkommen hjælp fra Philips Senseo, når to produkter smelter sammen til ét.

Larmer lige rigeligt

Som navnet antyder er der også en tredje funktion, da maskinen med en større kaffepude eller to af de små puder kan brygge et stort krus kaffe eller alternativt to kopper kaffe på samme tid.

Mængden styres på toppen via tre knapper. Inden skal man dog skifte basen, hvor puderne lægges, hvis man vil have et krus kaffe eller en kande. Og her forsvinder lidt af det smarte, for kanden og den anden base skal man også have plads til i sine køkkenskabe. Men det fylder trods alt mindre end en hel maskine.

En del af oplevelsen ved en almindelig kaffebrygning er dog den "klukkende" lyd, når kaffen løber gennem filteret. Samme ord bruger Philips Senseo om sin nyeste maskine, men det er bestemt ikke min oplevelse, at Switch 3in1 klukker, når den fylder en hel kande. Det er nærmere en højlydt stønnen, når vandet hentes fra beholderen og skydes ned i kaffefilteret.