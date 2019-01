Nesprosso VertuoPlus er kapselkvalitet i kæmpe kopper

Et nyt kapselsystem med stregkode forlænger hyggen, når man brygger kaffe med Nespresso.

Danskerne er kendt for at hygge og gerne med en god kop kaffe. Men Nespresso har indtil for nylig kun leveret en kort form for hygge med deres meget små kapsler, der efterlod en bundsjat sort espresso i koppen. En kort fornøjelse efter min smag. Med VertuoPlus ændrer Nespresso på det. De små kapsler er skiftet ud med 25 smagsvarianter i store kapsler. Det nye system kan nu levere alt fra den lille espresso på 40 milliliter til en et kæmpe krus kaffe på 414 milliliter. Og du skal ikke engang selv styre, hvor meget vand, der skal i hver kapsel. Et tryk på låget af maskinen får det til at køre automatisk op, skubber den sidste, brugte kapsel ned i et rum bag på og åbenbarer det lille hul, hvor kapslen skal placeres. Når låget er gledet ned igen, og start-knappen trykket, bliver kapslens stregkode læst. Ud fra den ved maskinen, hvor meget vand der skal i. Smart.

Nespresso tilbyder 25 forskellige slags smagsvarianter med hver deres stregkode. Pr-foto

En eksklusiv oplevelse Sammenlignet med de fleste andre kapselmaskiner er det en langt større nydelse at bruge Nespresso VertuoPlus. Byggekvaliteten er i top, og automatikken får oplevelsen til at føles eksklusiv. Det samme med lyden fra maskinen, der stille summer, mens en speciel centrifugering drejer kapslen rundt og sender kaffen ned i koppen med et tykt lag crema på toppen. Det er bare noget andet end den sprutten, som flere andre maskiner leverer. Ens klimabevidste hjerte kan dog godt hoppe lidt, når man skal tømme rummet med de mange aluminiums-kapsler ned i skraldespanden - som desuden er lidt dyre end de gamle små til en pris på mellem 3,99 kroner og 5,89 kroner per styk. Nespresso tilbyder, at man kan returnere kapslerne efter brug. Men jeg tvivler på, at mange gør det.

God, stærk kop kaffe Selve kaffen fra de adskillige smagsvarianter vi prøvede er rigtig god og fyldig - især hvis du er til en stærk kop. Personligt savner jeg nogle af de mælkevarianter, som man kan få til fx en Dolce Gusto, og mine børn savner den varme chocolade. Men oplevelsen og kaffe-smagen gør, at hvis man ikke vil lægge flere tusinde kroner for en rigtig espresso-maskine, der også kræver en hel del rengøring, er Nespresso VertuoPlus et rigtig godt bud. Ikke mindst fordi prisen nu nogle steder er nede på kun godt 1000 kroner. Pris og tilgængelighed: Nespresso Vertuo Plus koster 999 kroner og fås i farverne sort og sølv.