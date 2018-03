Weekendtip: Nyretappen er en sikker succes til god rødvin

Jeg pløjer hyldemetre af kogebøger igennem, men først i Anthony Bourdains "Kogebog fra Les Halles", og her skal man frem til side 123 i bistro-universet for at finde salade d'onglet . Onglet er det franske ord for nyretap, en udskæring fra okse i form af et fladt stykke kød, som med placeringen ved nyrerne har fået sit navn - men bortset fra geografien har det intet at gøre med indmad. Og ret beset behøver man heller ikke en kogebog for at lave mad ud af et stykke nyretap.

Et alternativ er at droppe kødet som måltidets grundpille for at benytte det i tynde skiver til at sætte smag på en salat - i dagens udgave med marv i en variation over Anthony Bourdains onglet gascon . Slagteren var leveringsdygtig i 160 gram marv til 30 kroner, og de fleste gode slagtere kan fremvise et stykke nyretap - helt sikkert, hvis man ringer først. Eksemplet i denne uges Endelig fredag er fra Grambogård på Fyn, som leverer glimrende kød fra lam, svin og okse. Tjek eventuelt lokale producenter i dit område eller søg til den lokale slagter.

Nyretap er perfekt i selskab til et glas rødvin fredag aften, men undertegnede har primært benyttet udskæringen som en hurtig løsning i hverdagen: Kødet er nemt at tø op og kan holde sig over nogle dage på køl, så man kan trække nyretap-kortet på en samspilsramt dag. Man kan også smide en rest på grillpanden dagen efter og give den nyt liv - en praksis, som Anthony Bourdain oplevede som ung kok i New York og har beskrevet i sin første, stærkt underholdende kogebog "Kitchen Confidential".

Nyretappen kan være tommetyk og har to snipper i hver ende foruden en tyk søm i form af en hvid sene i midten. Den udfordring vender vi tilbage til for først at fremhæve nyretappens kvaliteter.

Kun en vej til sikker fiasko

Med mindre kødstykker får man mindre grove fibre, men det er smag og behag. Man kan kun sikre et katastrofalt resultat med nyretap på én måde, og det er ved at stege kødet helt igennem.

Stykket skal have godt med varme på en grill, grillpande eller en god tung pande i ganske kort tid for at få stegeskorpe og et rødt indre, og herefter sætter kokken kødet til side for at hvile og gør de sidste forberedelser. Undertegnede holder af råstegte kartofler, som rustikt tilbehør med en alibi-dusk af noget grønt - ramsløg i foråret - men med en regulær salat kan man få en smule klima-balance i måltidet.

Nyretap rækker langt i kraft af den mættende smagsoplevelse, så man kan betragte et stykke på 600 gram som en delebøf. Jeg foretrækker at tranchere stykket ved bordet med stegegaffel og en skarp kniv, det bevarer saften, og så fjerne den hvide sene. Man kan også skære stykket igennem på langs, fjerne den tykke hvide sene og stege nyretappen i to stykker. I alle tilfælde er det en god idé at lade kødet hvile.