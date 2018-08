Voksendessert med et pift af sommer

Appetitvækker: Araberne har æren for navngivningen af alkohol, det samme for sorbet. De to bliver i denne forenet ugens Endelig fredag i en lækker appetitvækker eller hurtig dessert til sensommerens lune aftener.

Ordet sorbet kommer af det arabiske serbet for afkølet frugtsaft, og al-khul giver næsten sig selv. Sorbet er det første, nemme trin ind i isens verden, og Morten Heibergs "Heibergs is", som udkom i en opfrisket udgave i foråret er en fin guide ind i det kolde univers, hvor æggeblommer og fløde sætter fylde på desserterne. Men den kvikke is er sorbet, og med en grundlage i form af et opkog på halvt sukker, halvt vand og eventuelt en stang vanilje har man en base i køleskabet til en rap dessert i nye og næ.