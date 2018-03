Vinylsamlernes helt særlige dag

Den årlige Record Store Day kan få de mest ivrige til at stå i kø fra tidligt på morgenen.

Vinylhit: 21. april. Datoen står i kalenderen hos vinyl-samlerne. Da er det Record Store Day 2018. Dagen, da pladeforretningerne kan sælge udgivelser skabt specielt til dagen.

- Jeg har da oplevet, at samlere har stået i kø fra kl. fem om morgen for at få netop den plade, de ønsker, siger Jesper Bowman, indehaver af Vinylbiksen i Horsens.

Record Store Day har været en årligt tilbagevendende begivenhed siden 2007. Det har betyder masser af vinylplader i særlige udgaver og ofte i små oplag.

- De små oplag betyder, at vi kan bestille, men aldrig helt ved, hvad vi får, konstaterer Jesper Bowman.

Netop derfor ved samlerne også, at de skal holde sig til. Ligesom pladeselskaberne har set fidusen og nu også spiller ud med særudgivelser til Black Friday.

Ejeren af Vinylbiksen lægger ikke skjul på, at han er glad for de to dage. Det betyder omsætning i butikken.

Men han forstår også irritationen hos de samlere, som af den ene eller anden grund ikke får fat i en ønsket plade på dagen - for derefter at finde den til salg på auktioner til en væsentlig højere pris.

- Vi oplevede det bl.a. med en genudgivelse af Iron Maidens album "Brave New World". Det kom i kun 2000 eksemplarer, som blev solgt hos bl.a. mig for et par hundrede kroner. Kort efter lå det til salg på Ebay til 1000-1500 kr.