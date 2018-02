Vinterferie: Sådan laver du din egen rullesteg fyldt med smag

Opskrift: Rullesteg med et touch af Toscana

Man kan sætte sit personlige præg på en ret som rullesteg alt efter præferencer og årstid. Man kan få sprød svær ved at ridse og salte som en flæskesteg eller lave den uden svær som her i Endelig fredag. Man kan også bede slagteren om at gøre arbejdet, og ofte ligger den italienske udgave porchetta som et fast tilbud hos slagteren eller i et velassorteret supermarked.Ingredienser:



To kilo svinebryst, havsalt og friskkværnet peber, en tsk stødt fennikelfrø, skallen af en økocitron, en håndfuld salvie fra haven plus rosmarin, bananskalotteløg, et helt hvidløg, en økocitron og olivenolie. Hvidvin.



Sådan gør du:



Trim svinebrystet (eller få slagteren til det), bank det jævnt til et par centimeter og skrub det med salt, peber og fennikelfrø. Læg citronskal og halvdelen af salvien over. Rul slaget sammen og bind det op med bomuldssnor.



Dæk bunden af en bradepande med olivenolie, citron, hvidløg og skalotteløg foruden resten af salvien, placer rullestegen i midten og drys godt med havsalt og peber over. Stegen skal i ovnen ved 180 grader i et par timer, og det er vigtigt med jævne mellemrum at løfte bradepanden ud og hælde væde over kødet for at sikre en fin overflade. Hæld et glas hvidvin eller to ved et kvarters tid, inden stegen er færdig og lad den herefter hvile en snes minutter.



Tag snoren af og skær i passende, tykke skiver, som serveres med stegeskyen til godt brød eller bagte grøntsager som persillerod, kartoffel og gulerod og løg. De kan passende stå på en bageplade over stegen de sidste tre kvarter.