Vin til torskekinder: Fem-stjernet portugiser til spot pris

1

Matua Sauvignon Blanc 2016, Marlborough New Zealand, 13 procent, 99,95 kroner i Meny: Inciterende og lækker næse med masser af frisk solbærbuskstængel med et skvæt citrus. Tilsvarende frisk med mundvandsdrivende frugtsyre fra lime og en let krop med en lille bitterhed i finalen. Mindre sjov end producentens femstjernede pinot noir, som blev smagt i sidste uges Endelig fredag, men ok til prisen i en kategori, hvor landsmændene hos Selaks lægger et højt bundniveau med deres sauvignon blanc til 60 kroner i Netto. Denne fra Matua er mere elegant, men også næsten dobbelt så dyr. Tre stjerner.