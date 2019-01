Videoartikel: Mørket er tættere på dig, end du aner

Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff, født 1970, bor i Svendborg sammen med sin kone Tanja og deres børn Elwira 16 år og Ludwig på 18 år.Lavede børneradio på Radio Fyn (sammen med Trine Dyrholm), lokalradio og satire til P4 på P1. Hos Albani fik han ansvaret for at bringe det gamle fynske øl ud til de unge. Først i Danmark derefter internationalt, som produktchef. Har været hos flere reklamebureauer, har høstet flere priser (bl. a. årets tekstforfatter i 1999). Koncentrerer sig nu om sit eget firma Haptic, som han startede sammen med sin kone Tanja. Står blandt andet bag DRs slogan "Det man hører er man selv". Har sideløbende udgivet bøger om det okkulte Danmark - herunder børnebogen "Døde børn børster ikke tænder". Er selvlært hele vejen igennem. Bo Bomuld hedder Bomuld, fordi hans mor havde købt otte forskellige Cotton Club sweatshirts, da han begyndte at lave radio. Wittendorf-navnet stammer fra nogle kartoffeltyskere, og da hans kone er en Hamilton, købte parret i sid tid en bindestreg.

Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff er nem at skræmme. I en alder af 48 år er han stadig mørkeræd og bange for at rende ind i et spøgelse - eller endnu værre: En dæmon. Men det, som skræmmer ham, er samtidig hans fascination. Han elsker okkulte historier, og den lidenskab har gjort, at han i dag, 17. januar, udkommer med bogen "Det okkulte Danmark", hvori han har samlet rædselsvækkende, underlige og uhyggelige historier fra hele landet - både fra vores fortid og nutid.

Bo Bomuld, som han blot hedder i daglig tale, har tidligere skrevet om det okkulte Danmark, og i den nye bog har han med egne ord samlet de bedste historier fra tidligere og tilført en række nye.

Angsten og fascinationen begyndte tidligt. Måske fordi han kedede sig i sin barndoms Aarslev på Midtfyn og hurtigt udviklede en levende fantasi, der er kommet ham til gavn som reklamemand. Bo Bomuld står blandt andet bag DR's slogan "Det man hører er man selv".

Enebarnet Bo boede på en nedlagt gård sammen med sine forældre og tæt på bedsteforældrene. Udenom lå sirlige marker, men også skov til to af siderne, og den ene skov var han nødt til at gå eller cykle igennem for at komme hjem til sin mormor. Bo var rædselsslagen i skoven, fordi han følte, at nogen holdt øje med ham derinde.

Særlig slemt var følelsen i Mølleskoven i det hjørne, som leder op til gravhøjen Møllehøj. Ifølge sagnet er det kong Rings sidste hvilested, og lokale har gennem tiderne fortalt, at de her har set flyvende og brændende hjul - selv Bo Bomulds egen mor og mormor har hævdet at have set et aflangt orange objekt forsvinde over markerne.

- Det anede jeg intet om som barn, men jeg vil sværge på, at jeg enkelte gange har hørt en dyb, rungende latter komme imod mig fra et sted i den tætte skov, fortæller Bo Bomuld i sin bog.

Her kan man også læse, at mens Mølleskoven var ubehagelig, var den anden skov, Hestehaveskoven, direkte ond i sin atmosfære. At det var et sted, der trak energien ud af dyrene - også Bos kæledyr.

- På mystisk vis og under uforklarlige omstændigheder døde de én efter én efter kort tid i familiens varetægt. Her taler vi om alt fra gæs til bjerggeder over ørkenrotter, skildpadder, fugle og fisk, fortæller han i sin bog.