Vi snacker på farten og forkæler os selv

Snackification er en stor tendens i øjeblikket, hvor 85 procent af de voksne spiser mellemmåltider hver dag. 30 procent af vores energi-optag kommer fra mellemmåltider, og her spiser vi også 80 procent af sukkeret. Forbruget på mellemmåltider går ifølge Hanne Harbo i retning af det sunde med smoothies og juice på rødbede og andre grøntsager. I USA har de sunde snacks overhalet de usunde. Vi er parat til at betale 45 kroner for en kop kaffe eller 12 kroner for et lille ingefær-shot, fordi vi lader os styre af følelser, når vi er på farten.