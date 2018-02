Vellykket samtidsroman: Vi kigger på akvariet - men vi burde hoppe i

Nikolaj Zeuthens fortælling handler om Stefan, der har en ambition om at være kunstner, om at blive forfatter. Han er hoppet fra sin akademiske karriere over i usikkerheden som kunstner. Hustruen Nete er souchef i en stor institution. De burde kunne støtte og inspirere hinanden. Men Stefan kæmper hårdt. Han tvivler på egen formåen. Han døjer med hovedpine. Han mangler seksuel tilfredsstillelse. Han ved godt, Nete er træt, når hun kommer hjem. Men han har brug for opmærksomhed - påskønnelse. For erotik. For at kunne tro på sig selv.

Det er en roman, der usentimentalt, men alligevel kærligt fremstiller de problemer, en række moderne familier befinder sig i. Netop fordi vi i Danmark har en så høj levestandard og så mange muligheder, at vi kan tillade os at drømme - og forvente. Vi er så forkælede i hverdagen, at vi sætter forventnings-baren højt. Og når vi så ikke når op, slår det indad - nu og da også udad.

Bøger: Hverdagsbillede fra en dansk familie. En kreativ mand, der arbejder på at skrive bøger, på at holde en forfatterdrøm i live. Og konen, der kommer dødtræt hjem fra jobbet som pædagog. Han savner nærhed og ømhed. Hun savner fred og ro. Og selv om de er glade for hinanden, løber de ind i et skænderi.

Fælles problem

Nikolaj Zeuthen har ikke skrevet en bog, der kan betragtes som et indlæg i kønsrolledebatten.

Hans bog er faktisk større end det. Det er en bog, der viser, at hverken den moderne mand eller kvinde er så fri, som de fleste af os går og tror. Netop fordi rollerne i dag er brudt op, har fået ny dimensioner og karakter, er det vanskeligt at vide, hvor man er - og hvem man er.

Det er ikke synd for kvinder eller synd for mænd. Zeuthens pointe er, at det er synd for begge parter - og at vi skal træffe valg og tage beslutninger i stedet for at ville alt - og gøre intet.

En masse mennesker betragter tilværelsen som et akvarium, de kigger på. De ser den buemundede guitarfisk svømme rundt - igen og igen. Men det var sgu' da meget sjovere at hoppe i vandet og svømme sammen med den. Sådan er det også med livet. Hop i.

I romanen får Stefan et tilbud om fast job og fast løn ved at arbejde for "Stresskompagniet". Kedeligt! Måske. Men huslejen kan betales - og der bliver råd til ferie. Det var ikke drømmen! Nej, men hvad så? Måske kan det føre til en anden drøm.