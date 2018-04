Vellykkede grusomheder i udkanten

Da jobbet som landbetjent slås op i den lille by Vi, søger politiefterforsker Maria Brænder det, for hun er vokset op i byen og længes tilbage til sine rødder. Men mødet med Vi og dets indbyggere, "mosefolket", bliver ikke landbetjentens fredeligste. Et mord og kort efter overfald og voldtægter på en række ældre kvinder tyder på, at der omkring byens mose, sø, skov og naturidyl er onde kræfter på spil. Det åbne spørgsmål er, om Marias kendskab til byen og dens fortid er en fordel for hende, eller om det blokerer for et uhildet blik på sagerne.

Mette Wessel Fyhn formår at skildre livet i byen og det møjsommelige opklaringsarbejde på en meget personlig og indtagende måde. Ja, det er lige før, man kan tale om en "udkantskrimi", for den giver sig tid, dvæler ved naturen og de ritualer, byen udfolder i forbindelse med den årlige Valborgsaften.

Allerede nu varsles en efterfølger til "Mosefolk", og det er med forventning, man ser frem til den, for Mette Wessel Fyhn har med byen Vi fundet sit helt eget domæne.

Mette Wessel Fyhn: "Mosefolk". Lindhardt og Ringhof. 480 sider. 199,95 kroner.