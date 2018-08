Usexet som altid og hylende sjovt

Første episode "Det muslimske klaver" starter røvsygt. Lige som den skal. Snakken går på pensionsalderen - to så kedelige mennesker som Frank og Mia må om muligt blive endnu mere gabende eksistenser, når de kun har hinanden at forholde sig til i hverdagen. Og hvor er jeg underholdt. Godbidder lægges fra starten ud, som den trofaste "Klovn"-seer hurtigt fanger. Vi ser ulykken, før den sker. Og så bliver det kun værre.

TV: Der er en altid velkendt fare ved at fortsætte en serie år efter den sidste sæson. Den samme fare, som når en stjernegod film laver en efterfølger. To'er-fælden. Publikum skal med, så den skal ikke have for lidt, hvilket ofte resulterer i, at den får for meget. Alt for meget. Kemien er en anden skuespillerne imellem, og replikkerne afleveres, uden at skuespillerne har mellemgulvet med. Men tør roligt sveden af panden - "Klovn - tilbage til hverdagen" står oksestærkt med hverdagens bittesmå problemer eskaleret op til ugenkendeligt plan med robust og underspillet skuespilpræstation og knivskarpt manus.

Franks forvissede misforståede verdensopfattelse afspejler vel noget, mange møder i gadebilledet, i visse medier og til stegt flæsk hos svigerfamilien. De ubegavede, nedladende kommentarer, som vi alt for ofte af høflighed undgår at slå ned på, er Klovn pakket med og modsat som hos svigerfamilien, er det hylende morsomt.

Frank har sine egne små opgør, som ikke ændrer verden en rygende fis. Som når han insisterer på at donere sølle én krone til de trossamfund, der nu skulle banke på døren. Det skaber blot akavede situationer og efterlader folk, han møder, med en ubehagelig mavefornemmelse. Samme følelse sidder jeg med som seer. Jeg knuger mine knoer ind mod underlæben og læner mig væk fra skærmen i håb om, at det kunne have nogen som helst indflydelse på de resterende 20 minutter af første episode. Og jeg elsker det. Absolut elsker det. Selv i 31 graders dansk sommer har jeg lyst til at gemme mig under et stort tæppe, så mine omgivelser ikke ser, hvor meget jeg nyder den politiske ukorrekthed, der udfolder sig for øjnene af mig:

Klovnesex

Sexscener - bare at skrive ordet sex i en anmeldelse af "Klovn" får mig til at rynke bryn og næse i, ja, afsky. For sex har ikke en dag været sexet i "Klovn". Franks ikoniske, forvaskede hvide undertøj og evigt vinterblege hud. Mia, der bare aldrig kan være i øjeblikket, men altid skal kommentere på hvad-som-helst. Og deres ikke-eksisterende sexappeal... Ord som tissekone under forspillet... Gud, hvor har jeg savnet det. Her er to mennesker, der af uransagelige grunde har lyst til hinanden. Og det er sgu lidt sødt. Som Frank siger det:

- Det er jo sådan, det er nu. Det bliver jo ikke bedre.

Jeg har ærligt talt haft tårnhøje forventninger og været pænt sikker på at blive skuffet. Det sidste kommer sig af min oplevelse med "Klovn Forever", hvor "Klovn" hoppede i to'er-fælden. Men om "Klovn - tilbage til hverdagen" har jeg kun at sige: Se det, se det, se det. For filan.