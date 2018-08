Ung dansk forfatter modtager Enquists-pris

Elegant komponeret

O. Enquist-prisen er en skandinavisk litteraturpris. Den blev indstiftet af forfatteren Per Oluf Enquists svenske forlag, Nordstedts Forlag, hans udenlandske forlag og bogmessen "Bok och Bibliotek" i Göteborg på forfatterens 70-års fødselsdag i 2004.

Prisen uddeles årligt til "En yngre forfatter på vej ud i Europa med stor vægt på forfatterens seneste udgivelser", som der står i fundatsen.

Motiveringen for at tildele Caroline Albertine Minor prisen, formulerer juryen således: P. O. Enquist pris 2018 går til Caroline Albertine Minor for, at hun med stor præcision blotlægger sine hovedpersoners sammensatte følelser og relationer i elegante og bevægende kompositioner. Omdrejningspunktet i "Velsignelser" er sorgen og tabet som en bestanddel af det almindelige liv. Novellernes eksistentielle tyngde afbalanceres mesterligt af stilistisk lethed og sikkerhed. Med dette viser Caroline Albertine Minor allerede med sin anden bog et internationalt format".