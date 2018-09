Undersøgelse bekræfter: Musik gør os glade i låget

Ni ud af ti danskere bliver i bedre humør af at lytte til musik. Det viser en ny undersøgelse, som HiFi Klubben har fået lavet via You Gov. Den holdning deler professor og hjerneforsker Peter Vuust, der gerne så, at vi lyttede til meget mere musik. Det er nemlig godt for vores dopaminsystem, siger han.

- Tillad dig selv at lytte et album helt igennem fra start til slut. Sæt dig og lyt til musik. Det giver hjernen frit spil til i højere grad at nyde, føle, tænke og fortolke, og det er en stærk påvirkning, musik kan give, fortæller han.

Har du ikke gjort det for nylig, er det en skam. Det mener jazzmusiker, professor og hjerneforsker ved Aarhus Universitet Peter Vuust. Han så gerne, at vi kiggede op fra mobilen og andre steder og gav musikken fuld opmærksomhed. Ikke mindst på grund af vores dopaminsystem.

Lyt uden forstyrrelser

I en ny undersøgelse, som YoGov har lavet for Hifi Klubben, siger ni ud af ti af de adspurgte da også, at de bliver i bedre humør af at lytte til musik.

Fire ud af ti ville i følge undersøgelsen gerne have mere tid til at lytte. Det er sød musik for HiFi Klubben, der netop har lanceret en ny kampagne, der opfordrer os danskere til at lytte mere. Det fortæller administrerende direktør i HiFi klubben Christoffer Ahrensbach:

- Vi vil gerne have folk til at overveje, om det er værd at lægge mobilen fra sig og fokusere på, hvad man laver - uanset om det er nærvær med børnene eller tosomhed med pladespilleren, man opnår. I øjeblikket oplever vi faktisk, at folk i stigende grad prioriterer selve lytteoplevelsen.

Hjerneforsker Peter Vuust er enig i, at vi skal blive bedre til at lytte - og bare lytte uden at have snuden i for eksempel vores mobiltelefon.

- Meget af oplevelsen går desværre tabt, når vi lader det rene lydbillede blive forurenet af billeder. Hjernen kan lide det forudsigelige og det sikre, men dopaminsystemet er også gearet til, at vi skal lære nyt. Musik balancerer det, vi forventer, med for eksempel gentagelsen af et omkvæd med noget, der bryder systemet, siger Peter Vuust.

I undersøgelsen svarer hele 56 procent af de adspurgte også, at musik ofte eller meget ofte "får dem til at danse, når de ikke burde".

Den opfordring er hermed givet videre.