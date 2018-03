Ugens supervintip: Grüner veltliner med pas til Skt. Peter

2016 Himmelstiege Grüner Veltliner Federspiel

Domäne Wachau, Wachau, Østrig

Føtex: 99 kroner (12 procent)

Ret lys vin med ultrafrugtig duft af sød pære, grønne Haribo-vingummier og hvide sommerblomster. Ymer, peber og Salvi-läkeroler og en salt tone der går gennem hele smagen. En ung vin der absolut er til den tørre og ranke side (læs: diametralt modsat en svulstig, fuldfed chardonnay). Brug den til mad, for eksempel wienerschnitzel med citron eller østers med en vinaigrette (eller citronsaft). Fire stjerner.

Etiketten på denne vin er et studie værd. I en tekst, der grafisk er formet som en stige, der snor sig opad, fortælles, at "den, som dyrker denne vinmark, behøver ikke frygte Helvedet, for han har fri indgang hos Skt. Peter".

Himmelstiege var oprindeligt navnet på en af de stejle vinmarker ved byen Dürnstein, der ligger langs Donau - og når man betragter markerne, der mange steder er inddelt i terrasser for at holde på jorden og hindre den i at dratte ned i floden, synes det rimeligt, at arbejdet her skulle udløse en vis belønning i sidste ende.

I dag må navnet Himmelstiege bruges om vinen fra en række marker primært ved Dürnstein og Loiben, og markerne har det knap 440 hektar store kooperativ Domäne Wachau en del af. Det hører til blandt Østrigs bedste vinerier (i øvrigt også et af de største), og det producerer kun vine i "premium-klassen". Dagens anbefaling er klart i den lavere ende af skalaen - det indikerer prisen også - men er penge ikke noget problem, kan man gå på jagt efter Domäne Wachaus vine fra berømte marker som Singerriedel, Kellerberg og Achleiten. Eller udsøge sig nogle af de søde rieslinger, der har scoret højt hos de amerikanske vinkritikere Robert Parker og James Suckling.

Grüner Veltliner er Østrigs nationaldrue og nyder lige så stor anseelse, som riesling. Man kan udmærket argumentere for, at de bedste "grünere" fra Wachau også er de bedste i hele Østrig.

"Federspiel", som der står på etiketten, har ikke noget med marken at gøre. I Wachau inddeles de tørre hvidvine i tre niveauer efter mostvægten, det vil sige mængden af sukkerstof og dermed den potentielle alkoholprocent i den færdige vin. Steinfeder er indgangsniveauet, som regel baseret på de tidligst plukkede druer, så kommer federspiel og sidst smaragd (opkaldt efter de grønne firben, som trives i de varme klipper på skråningerne ned til Donau).

Der kan være et ret stort spring i oplevelsen af en vin fra samme mark afhængig af, om det er en federspiel eller smaragd.