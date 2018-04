Ugens supertip: Hvid mærkevare holder firestjernet niveau

Roodeberg er ikke bare en vin, det er en mærkevare. Meningen med vinen - hvad enten det er den hvide eller røde udgave - er, at den skal smage nogenlunde ens årgang efter årgang (og godt, naturligvis). Forbrugeren, der (gen)kender vinen på reolen, skal kunne føle sig sikker på, at hun får en vin med hjem, der opfylder hendes forventninger.Det kan lyde fantasiløst, men det er samme strategi, de store champagnehuse arbejder efter, når deres kældermestre år efter år forsøger at ramme samme stil i non vintage-champagnerne som eksempelvis "den gule enke".For syv år siden anmeldte vi 2008-udgaven af den hvide Roodeberg, og vi beskrev det arbejde, som det store vinfirma KWV (Kooperatiewe Wijnbouwers Vereniging van Zuid Afrika) lægger i markedsføringen af Roodeberg-vinene. Dengang citerede vi vinens bagetiket for, at Roodeberg var en vin, som havde "klaret tidens udfordringer" og fastholdt sin "legendariske arv og konsistens", samtidig med at den udviklede sig i tråd med "globale forbrugeres moderne livsstil".Det står der såmænd stadig på bagetiketten, og vinen, som dengang blev bedømt til fire pæne stjerner, holder også stadig et pænt niveau, ikke mindst når pris og kvalitet holdes op mod hinanden.2016-udgaven er blandet af seks druesorter: De bærende er sauvignon blanc (41 procent), chenin blanc (35 procent) og chardonnay (19 procent). De suppleres af tre procent semillon, en procent riesling og en procent verdelho. En del af chenin blanc- og chardonnay-druerne er blevet lagret på fade i fire måneder. Sauvignon blancen skinner tydeligt igennem i både duft og smag med solbærblade og en syrlig, svedig frugt.Til 45 kroner får man meget - og brugbar - vin for pengene.Næste fredag går vi i dybden med en af druerne i den hvide Roodeberg, når vi tester chenin blanc fra Frankrig og Sydafrika.