Ugens supertip: En rigtig drik mig-vin

2015 Côtes du RhôneDomaine La Soumade, Rasteau, FrankrigMeny: 100 kroner (14,5 procent)

En næsten bedøvende duft af brombær og krydderurtebed og et støvet indtryk, der minder om gips. Duften siger drik mig, og den holder, hvad den lover: Smagen gennemtrænges af blåbær, mørke kirsebær, tør lakrids og stor frugtsødme, der er ledsaget af en velgørende syre og fine tanniner, der får lov at vise sig på tungen til sidst. Alkoholen, ja den kan ikke skjules, men den massive frugt og syren holder vinen i balance. En saftig vin som præsterer langt over det normale for en "almindelig" côtes du Rhône. Fire store stjerner.

Husker du sommeren 2015? Hvis du kun opholdt dig i Danmark, er der ikke noget at sige til det, hvis den er gået i glemmebogen. Juni var den 10. koldeste siden 1874, og juli udmærkede sig ved at være kølig, våd og med lidt mindre sol end gennemsnittet fra 2001 til 2010. August var blandt de otte mest solrige siden 1920, men bød også på kraftig regn og skybrud.

Syd for grænsen gik det mere ekstremt for sig. I dele af Tyskland oplevede man en flere uger lang hedebølge med temperaturer omkring 40 grader, og i Frankrig kunne vinbønderne lægge en kæmpeårgang på fadene i ikke bare Bordeaux, men også i den sydlige del af Rhône. Dagens anbefaling er fundet på hylderne i en Meny, hvor den stod sammen med årgang 2016 - der generelt vurderes som en endnu bedre årgang for de røde vine fra det sydlige Rhône. Så hvis du ikke kan finde 2015'eren, behøver 2016 ikke at være nogen dårlig erstatning.

Og uanset hvilken årgang din lokale Meny måtte have hjemme, gælder det næsten evigtgyldige råd: Gå efter de gode producenter for her får du også god vin i mindre gode årgange. Sådan en er Domaine La Soumade i Rasteau cirka 20 kilometer nordøst for Orange (nord for Avignon).

André Roméro og hans søn, Frédéric, laver vin fra 26 hektar i Rasteau og en enkelt i nabokommunen Gigondas. De seneste 16 år har den fra Bordeaux kendte ønolog Stéphane Derenoncourt assisteret, og det har barberet noget af områdets typiske grove karakter af vinene, hvilket må siges at være tydeligt i dagens anbefaling, som i den grad charmerer med sin umiddelbare frugt og balance.

Vinen er fra unge planter, op til cirka 10 år gamle, og en 80/20-blanding af grenache og syrah. Den har fået halvandet års lagring med gærresterne på ståltank.