Ubehageligt dokudrama

Mesterinstruktør Ridley Scott skuffer med historien om John Paul Getty III's kidnapning i "All the Money in the World"

Så ramte den første #metoo-censurerede film de danske lærreder. For hvor ingen drømmer om at tage den storkrænkende producer Harvey Weinsteins styrtpopulære og topsælgende film ud af omløb, har #metoo-kampagnen fået homoseksuelle Kevin Spacey, som er anklaget for at have gramset på en 14-årig dreng for cirka 30 år siden, fjernet fra sin hovedrolle i Ridley Scotts "All the Money in the World".

Det har betydet en omindspilning af det meste af filmen nu med Christopher Plummer i den altdominerende rolle. Hvorfor mesterinstruktør Scott ikke lever op til denne fine betegnelse her, kan hænge sammen med #metoo-kravet om at omindspille med en helt anden skuespiller i den vildt vigtige rolle. Hvad årsagen end er, så er der helt overordnet huller og uklarheder i det ret enkle forløb trods filmens spilletid på over to timer.

Der er præcis 30 år mellem 58-årige Kevin Spacey og 88-årige Christopher Plummer, og "deres" rollefigur, J. Paul Getty Sr., dør som 83-årig i 1976. Men det er ikke Plummers alder, der er problemet, det er hans vakkelvorne, fysiske skrøbelighed, som står i for grel kontrast til hans rolles urokkelige, magtfulde modbydelighed. Så hvor Plummer skal sminkes meget yngre til filmens få flashbacks, skulle Spacey altså sminkes meget ældre til filmens 1973-nutid. Så #metoo-censuren tilføjer altså denne film både plusser og minusser, mens den piller lidt af integriteten og glansen af mester Scott.