Tv-serie: Farvel til provinspolitihyggen

Da soldaten CC vender hjem fra Irak-krigen er det med tynget samvittighed over vennen Peters død. Måske kan han gøre en forskel og sone sin skyld ved at hjælpe Peters enke, politibetjenten Louise, der desperat forsøger at knalde rockerkongen Lille Tom, som forsøger at ekspandere sine lyssky aktiviteter ind i byggebranchen. Rockerne har brug for flere folk og det giver Louise og politiet mulighed for at plante CC i Toms slæng, men rockermiljøet viser sig hurtigt at være en gråmeleret zone, hvor loyalitet og idealer bliver sat på prøve, for Tom tilbyder CC det fællesskab, han har savnet siden militæret.

Den danske tv-krimi er kommet langt, siden de traditionsbundne tv-serier "En by i Provinsen" og "Strisser på Samsø" lidt ubeslutsomt trissede omkring den danske andedams hverdagsorienterede og jordnære kriminalsager. Serierne skulle gerne omhandle betydningsfulde ting som svindel, bedrag og sågar mord, men det skete i et skamfuldt skær, så snart spændingsbarometeret truede med at nærme sig det røde felt. Det skulle jo nødigt blive for underholdende.

Det var derfor med stor forbavselse, at danskerne i 80'erne modtog Anders Refns "Een gang strømer ...". Skarp, stakåndet klipning, et hvinende popscore, biljagter og det lune danske temperament kogt op, sprængfarligt under låg. Det var lige ved, at aftenkaffen skvulpede over i vaniljekransene.

Der var ingen forbehold. Refns serie var skamløst skåret efter amerikansk forbillede, og det samme kan man sige om Christoffer Boes "Kriger", der med sine stramt komponerede seks afsnit styrer bevidst uden om den danske middelmådighed og leverer et labert, overkarikeret, genrefavnende, visuelt gennemslagskraftigt actiondrama tydeligvis inspireret af indflydelsesrige filmskabere som Michael Mann og Martin Scorsese. Stilen er hård, maskulin og direkte. Beskidt og kold. Som den storby, det magtspil og de samvittighedskvaler, serien kredser omkring.