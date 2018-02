Tre-i-én Hemingway når både top og bund

Jo, ok færdig med et foreløbigt udkast. Men han udgav ikke bogen. Den lå i en bankboks, da forfatteren begik selvmord i sommeren 1961. For Hemingway blev aldrig tilfreds med romanen. Han talte hyppigt om den - og i en del af Hemingways korrespondance fra de sidste år i livet skriver han om "den store bog", der driller ham. Når han fandt tilbage til sin normale energi, skrev han til flere venner og kolleger, ville han skrive bogen om.

Bøger: Det skulle have været "den store bog" i Ernest Hemingways produktion. Det blev det ikke. En snes år før sin død i 1961 begyndte Hemingway at skrive på det, han kaldte "den store bog" eller murstenen, som han også sagde. Hans ambition var at skrive en roman om himlen, jorden, havet, vinden - om livet. Samle alt det han kunne i én bog. Han kom i gang, men blev aldrig færdig.

Én bog - tre dele

"Øen og havet" er den danske titel på romanen. Hemingway selv kaldte romanen for "Islands in the Stream". Bogen udkom posthumt ni år efter forfatterens død. Den består af tre dele. Første del, som Hemingway skrev, mens han var i topform, er fremragende. Ren Hemingway. Anden del er svagere - tredje del er ringe, en banal spændingsroman, ikke mere. Hemingway var tømt.

Nu kommer "Øen og havet" i en ny dansk udgave fra Lindhardt og Ringhof, der er i gang med at genudgive hele Hemingways forfatterskab i en række smukke bøger. "Øen og havet" skal læses for sin første del om den store maler Tomas Hudson og hans børn. Det er Hemingway på toppen, skrevet mens forfatteren besad den magiske pen. Bogen er på over 600 sider, og selv om anden og tredje del ikke imponerer, så er første del det hele værd.

Så skal det også siges, at Hemingway faktisk skrev en skitse til den del af "den store bog", der skulle handle om havet. Men den skitse var så fremragende, at han valgte at udgive den som en selvstændig, lille bog. Klogt, for den skaffede ham Nobelprisen i 1954. Den lille bog hed "Den gamle mand og havet".

"Øen og havet" udkom i 1970. I 1977 blev den filmatiseret med George C. Scott i hovedrollen som Hemingway og David Hemming i rollen som hans fordrukne medhjælper og kammerat. Filmen er faktisk bedre end Hemingways roman.

Den nye udgave på 612 sider udkommer i Danmark 5. marts.