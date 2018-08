To gange fem stjerner: Ukompliceret drikkeglæde i naturlige bobler

Nok mest for nørderne

Voria Porta del Vento, Camporeale, Sicilien Vinova.dk: 135 kroner (11,5 procent)

Catarratto bianco. Farve i glasset som nypresset citronsaft, uklar og med mange, små bobler. Duft af syrnet fløde, vådt sand, citron - og så en snert af svovl, som dog forsvinder efter et par minutter i glasset. Lille, men tydelig citronsyrlighed i smagen og syrligt æble. Tør og kalket i eftersmagen. Det er en forholdsvis enkel vin, og her er ikke noget, der bare ligner tungt aftryk af frugt, men derimod fokus på lethed og den let cremede mundfornemmelse, som gæringen har efterladt. Det er en vin, der givetvis kan skuffe nogen, mens andre vil glæde sig over det helt anderledes udtryk, som vinen har. Den er overraskende nem at drikke. Men nok ikke en flaske, du skal servere, hvis du vil imponere svigerforældrene (medmindre de er førstegenerationshipstere). OBS: Et lysebrunt bundfald har lagt sig på siden i flasken, og en lille sky af gærrester svæver rundt i flasken - så stil den på højkant mindst et døgn før, du vil drikke vinen og hold øje med bundfaldet, når du skænker. Fire små stjerner.