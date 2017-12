To gange på 24 år er der skabt kostbare, dyre film med titlen "Sjakalen". Og filmene er nært beslægtede, selv om man hævder, at den nyeste, fra 1997, fortæller en helt anden historie.

Men det gør den ikke. Den første filmatisering af romanen "Sjakalen" kom i 1973, kun to år efter Forsyths roman. Filmen er særdeles tro mod forfatterens manuskript. Den anden filmatisering fra 1997 bygger på fortællingen om en IRA-soldat, der sidder i fængsel. Han bliver frigivet, fordi han skal hjælpe politiet med at forhindre en ukendt, men alligevel berygtet professionel lejemorder i at gennemføre et sidste politisk attentat til en så høj pris, at morderen kan trække sig tilbage og leve fedt af pengene, uanset hvor meget han bruger - og hvor gammel han bliver. Det er i praksis den samme historie. Frankrig er bare skiftet ud med England og Irland.

Begge film er stærkt handlingsprægede og tempofyldte. Begge film rummer store skuespilpræstationer. I den oprindelige film spillere britiske Edward Fox "Sjakalen" med en så eminent britisk kølighed og elegance, at man må overgive sig. Præstationen er overvældende. Michael Lonsdale er på sin helt anderledes måde uimodståelig som kommissær Lebel.

I filmen fra 1997 er det de to verdensstjerner, Bruce Willis og Richard Gere, der spiller de samme roller. De er begge eminente skuespillere, men de når ikke helt samme niveau for troværdighed som kollegerne fra 1973. Næppe på grund af skuespillernes evner. For de matcher de ældre kolleger. Men fordi manuskriptet lige er den smule svagere, der adskiller det flotte håndværk fra det geniale, fra den store kunst.

Forskellen på den gode, flotte kopi - og den enestående original. Det vil for altid være Edward Fox, der er sjakalen.