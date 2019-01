To bøger om en svunden tid: Dengang man rev kirker ned

To nye bøger sætter fokus på dels middelalderens kirkelige struktur, dels de kirker, som i tidens løb er forsvundet. I forgangne tider blev de middelalderlige bygninger ikke agtet på samme måde som i dag.

Netop det er temaet i to nye bøger: "Danmarks døde kirker" af Nils Engberg og "Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark" af Jakob Kieffer-Olsen, begge middelalderarkæologer og begge ansat på Nationalmuseet.

Nej, ikke i dag, men så sent som i 1918 blev den gamle kirke i Kolind brudt ned og erstattet af en nyere. Og i århundrederne forud havde danskerne et anderledes lidenskabsløst forhold til de hellige bygninger.

Tirup Kirke ved Horsens under udgravningen i 1984. Kirkens fundament ses tydeligt. Rundt om kirken lå mere end 500 grave, som også blev gravet ud. Skeletterne kunne siden fortælle forkserne meget om, hvordan middelalderens danskere levede, og hvilke sygdomme de måtte trækkes med. Illustration fra "Danmarks døde kirker"

Pest og reformation

Nils Engberg går i "Danmarks døde kirker" mere praktisk til værks. På de første 250 af bogens knap 700 sider får vi den historiske udredning omkring de døde kirker, hvorpå følger et katalog over 456 kirker, som er revet ned eller taget ud af brug, med oplysninger om bl.a. beliggenhed, historie, bevarings-tilstand og graden af trusler mod det, der er tilbage.

Til de 456 udvalgte kirker skal lægges endnu flere, for mange kirker er helt forsvundet. Nils Engberg fortæller bl.a., at ud fra arkæologernes tolkninger blev syv af ødekirkerne nedlagt allerede før 1100.

Rigtigt stærkt gik det i 1300-tallet, da pest og klima lagde landsbyer øde. I 1500-tallet fulgte reformationen, som bl.a. betød, at mange klostre med tilhørende kirker forsvandt fra landkortet. Og i anden halvdel af 1800-tallet overgik samme skæbne 56 middelalderkirker.

Bagefter kan man kaste sig ud i kataloget og tage med på en tur rundt i f.eks. Viborg, som kan byde på ikke færre end 17 døde kirker og kapeller. Odense har syv, Horsens fem - for nu at nævne nogle få eksempler til at illustrere, hvordan "Danmarks døde kirker" er både en fagbog og en brugsbog.

Syddansk Universitetsforlag står bag begge udgivelserne.